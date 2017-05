1388 Quadratemeter groß ist das Grundstück an der Alleestraße. Platz für zwei Gebäude böte es allemal, doch die Pläne von Familie Krämer sorgen in Dolberg teilweise für Unmut. Weil vor 17 Jahren keine Beteiligung an der Erschließung des anliegenden Baugebiets erfolgte, gibt es nun Probleme.

Von Christian Wolff

Vor 17 Jahren sah die Welt noch anders aus. Zumindest im Südosten Dolbergs. Als Harald Krämer das Gebäude seines inzwischen verzogenen Bruders an der Alleestraße 8 übernahm, bewirtschaftete der Vater noch den weitläufigen Garten. „Das wollten wir ihm auch nicht nehmen“, sagt der Dolberger Feuerwehrchef. Und so nahm er davon Abstand, sich an Erschließungsgebühren für das seinerzeit nebenan entstehende Baugebiet „Lange Wand“ zu beteiligen. Ein Umstand, der Familie Krämer heute so einigen Ärger beschert.

Inzwischen ist die nächste Generation herangewachsen: Hanna und Fabian Krämer wollen in ihrem Heimatdorf bleiben und hegen daher großes Interesse, auf dem besagten Alleestraßen-Grundstück eine sogenannte Hinterlandbebauung zu schaffen. Ein Doppelhaus steht bereits – im Kopf und auf dem Papier. Ob es wirklich gebaut wird, ist derzeit unklar, denn der Stadtplanungs- und Bauausschuss versagte den Krämers am Montag die notwendige Änderung des Bebauungsplanes. Eine hauchdünne Mehrheit von einer Stimme – acht von CDU und FWG, sieben von SPD, Grünen und Linken – gab den Ausschlag.

„Wir haben zu wenig Bauland in Dolberg. Da bestehende Baulücken zuerst geschlossen werden sollen, bevor im Außenbereich neue geschaffen werden, erschien uns der Plan ideal“, erzählt Harald Krämer. Dass er damals gegen die Erschließung war, könne man ihm nicht zum Vorwurf machen. „Wir wussten es doch damals nicht besser.“

Ein Plan für das geplante Doppelhaus existiert bereits. Foto: Büro Gosda Ein Plan für das geplante Doppelhaus existiert bereits. Foto: Büro Gosda

Rein planungsrechtlich hat die Stadtverwaltung gegen das aktuelle Projekt nichts einzuwenden. Die etwas umständlichere Erschließung von der Alleestraße statt von der gegenüberliegenden Siedlung Am Schollbach würden schließlich die Bauherren tragen. Ein erstes Votum aus dem Ortsausschuss, dass Familie Krämer grünes Licht gab, verkehrte sich später ins Gegenteil. „Da hat wohl jemand ordentlich Stimmung gemacht“, vermutet Krämer, der aus lauter Frustration nun einen Großteil seiner ehrenamtlichen Tätigkeit ruhen lässt. „Niemand soll mir vorwerfen können, ich ziehe einen Karren für den Heimatverein, um dafür eine Baugenehmigung zu kriegen“, wird er deutlich. Einsatzfahrten für die Wehr absolviert er weiterhin, da gehe es schließlich um wirkliche Probleme und Notsituationen.

FWG-Chef Heinrich Artmann ist gegen den Krämer-Neubau an besagter Stelle. „Da soll eine Sonderlösung für ein Grundstück angestrebt werden, dessen Eigentümer sich seinerzeit rausgehalten hat“, kritisiert er. Dies empfinde er als ungerecht. „Hinterlandbebauung haben wir an anderen Stellen auch nicht“, hielt er im Ausschuss fest. Außerdem gebe es eine Beeinträchtigung angrenzender Gartenbereiche, wie er an einer Eingabe verdeutlichte. Die CDU schloss sich dem ablehnenden Votum an.

Petra Pähler-Paul (Grüne) schüttelte dazu den Kopf, sprach von einer Provinzposse. „Es ist nicht verboten, nach 17 Jahren seine Meinung zu ändern“, sagte sie. „Ich empfinde es als ausgesprochen unangenehm, dass solche interne Befindlichkeiten öffentlich verhandelt werden.“ Karl-Heinz Meiwes sprang dem Krämer-Nachwuchs nicht minder deutlich bei: „Es kann nicht eine ganze Familie in Sippenhaft genommen werden, weil früher mal eine Entscheidung getroffen wurde, die man heute anders fällen würde.“ Jetzt hat der Rat das letzte Wort.