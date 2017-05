Hauptsächlich Werksverkehr nutzt dieses Teilstück der Theodor-Schwarte-Straße schon jetzt. In Zukunft soll ihm der Bereich gänzlich vorbehalten sein. Vorgeschaltet ist die jetzt anlaufende Öffentlichkeitsbeteiligung. Foto: Ulrich Gösmann

Ein Teil der Theodor-Schwarte-Straße wird sich aus der öffentlichen Nutzung verabschieden. Die Firma Winkelmann will zwei ihrer Werksteile verbinden. Der Stadtplanungs- und Bauausschuss gab grünes Licht dafür.

Von Christian Wolff

Zwischen zwei Werksteilen der Firma Winkelmann pendelt der Verkehr hin und her. Das kann schon mal eng werden auf dem Teilstück der Theodor-Schwarte-Straße zwischen Karlstraße und Bahnlinie. Da für die Öffentlichkeit genug Alternativtrassen vorhanden sind und der Wunsch des Betriebes nach Zusammenfassung der Standortteile besteht, soll das Teilstück künftig abgebunden werden.

Der Stadtplanungs- und Bauausschuss machte am Montagnachmittag gewissermaßen den Weg frei für den reinen Werksverkehr. Der Beschluss zur vorgeschalteten Öffentlichkeitsbeteiligung fiel einstimmig.

Bereits vor einigen Monaten kam das Thema aufs Tapet. Der dazugehörige Prozess zur Aufhebung der Straßenabschnitte erfolgte in der zweiten Jahreshälfte 2016 und ist damit abgeschlossen.

Der zunächst vorgesehene rund 9600 Quadratmeter große Geltungsbereich der zweiten Änderung des Bebauungsplanes wird jedoch entgegen des Aufstellungsbeschlusses auf die zu veräußernden öffentlichen Verkehrsflächen im Umfang von 5990 Quadratmeter reduziert.

In den nächsten Wochen sollen außerdem alle Leitungsträger angeschrieben werden. „Wir bitten um Stellungnahmen sowie Plänen zu ihren in den Verkehrsflächen befindlichen Leitungen und Kanälen“, so Stadtplaner Markus Gantefort. „Die Ver- und Entsorger werden unter Berücksichtigung der ihnen einzuräumenden Rechte eingebunden.“

Die Verwaltung empfahl die öffentliche Auslegung der Pläne für einen Monat. Neben dem Entwurf werden die Begründung sowie die Artenschutzprüfung öffentlich ausgelegt. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgt zeitgleich.