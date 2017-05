Von Ulrich Gösmann

Anwohnern im Bereich Richard-Wagner- / Robert-Koch-Straße dürfte Grünen-Ratsfrau Petra Pähler-Paul in der Sitzung des Stadtplanungs- und Bauausschusses am Montagabend unter dem Punkt Verschiedenes aus der Seele gesprochen haben. Der Parkraumdruck spitze sich immer weiter zu. Inzwischen stelle sich sogar in Frage, ob der Rettungsdienst überhaupt noch durchkomme.

" „Sie parken auf haarsträubende Weise das Wohngebiet zu.“ Petra Pähler-Paul "

Ihre Schelte ging an die Schüler der benachbarten Krankenpflegeschule. „Sie parken auf haarsträubende Weise das Wohngebiet zu.“ Und: „Sie sind zu faul, die 50 Meter von ihrem großen Parkplatz rüberzulaufen.“ Der habe, wie eigene Recherchen ergäben hätten, zeitgleich noch genügend freie Plätze.

Stadtbaurat Andreas Mentz zeigte sich aufgeschlossen. Der ruhende Verkehr sei eine der nächsten großen Aufgaben. „Wenn sich die Situation in dem geschilderten Fall so problematisch entwickelt hat, werden wir uns die Situation im Wohnquartier insgesamt zeitnah anschauen müssen.“

Nicht stressfrei die Verkehrslage auch außerhalb der Schulzeit: Dann empfiehlt sich die freie Richard-Wagner-Straße als schnelle Abkürzung für die Nord-Süd-Verbindung deutlich über der Tempo-30-Begrenzung.