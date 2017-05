Nach polizeilichen Ermittlungen sind zwei Ahlener im Alter von 21 und 20 Jahren dringend verdächtig, den Raubüberfall auf ein Wettbüro auf der Gemmericher Straße am 4. Februar begangen zu haben (wir berichteten).

Damals betraten die Täter das Wettbüro, in dem sich zwei Mitarbeiter und ein Kunde aufhielten, und forderten unter Vorhalt von Schusswaffen die Herausgabe des Geldes. Nachdem der Angestellte das Geld in einem von den Tätern mitgebrachten Rucksack gepackt hatte, flüchteten die Räuber in Richtung „Zum Richterbach“. Durch die umfangreichen Ermittlungen der Polizei gerieten die beiden Beschuldigten sowie ein 26-jähriger und 18-jähriger Ahlener als mögliche Mittäter in das Visier der Polizei, wie es am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft udn Kreispolizei hieß. Während der 20-jährige Hauptbeschuldigte in seiner Vernehmung die Tatbeteiligung einräumte, stritt der 21-Jährige dies ab.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster ordnete das Amtsgericht Ahlen die Untersuchungshaft für den 21-Jährigen an. Er wurde in der Zwischenzeit jedoch aufgehoben, da auch der Inhaftierte ein Geständnis abgelegt hatte.