Das City Hotel an der Dolberger Straße darf nach Überprüfung durch die Hotelklassifizierungsgesellschaft jetzt das Prädikat „Superior“ an seine drei Sterne anhängen.

Von Sabine Tegeler

Draußen hängt die neue Plakette, drinnen die frisch verliehene Urkunde: Das City Hotel zeigt seine Qualitäten. Es ist seit neuestem nämlich ein „Drei-Sterne-Superior“-Haus.

Um das zu würdigen und um Hotelbetreiberin Fehime Ünasi zu beglückwünschen, ist am Donnerstag Renate Dölling nach Ahlen an die Dolberger Straße gekommen. Die Geschäftsführerin der Geschäftsstelle Münsterland der DeHoGa (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) Westfalen erklärt, was das „Superior“ eigentlich bedeutet.

„Bei der Sternevergabe gibt es Muss-Kriterien und sogenannte fakultative Merkmale“, setzt die Fachfrau an. Muss-Kriterien verstehen sich von selbst: Bestimmte Serviceangebote muss ein Hotel für zwei, drei, vier oder mehr Sterne einfach erfüllen. Bei drei Sternen zum Beispiel ein Getränkeangebot im Zimmer, einen Haartrockner, ein Telefon.

Mit fakultativen Merkmalen könne ein Hotel Punkte sammeln, so Renate Dölling. Angebote wie eine 24 Stunden erreichbare Rezeption bringen Punkte, oder eine Sitzgruppe am Empfang.

Fehime Ünasi hat gepunktet und darf nun das Prädikat „Superior“ hinter ihre drei Sterne setzen. Das sei wie „ein halber Stern“.

Mit drei Sternen war sie bereits bei der Eröffnung 2011 gestartet. Drei Jahre später wurde die Klassifizierung überprüft. Zu diesem Zweck kam ein Vertreter der „Hokla“, der Hotelklassifizierungsgesellschaft NRW, ins Haus und schaute, ob noch alle Kriterien erfüllt sind.

Jetzt, wieder drei Jahre später, stand die nächste Überprüfung durch die „Hokla“ an und Fehime Ünasi entschloss sich, auf „Superior“ hinzuarbeiten. Mit Erfolg. Das soll es nun aber gewesen sein, sagt die Hotelbetreiberin, ein Vier-Sterne-Hotel strebe sie nicht an. Sie und ihre Gäste fahren gut mit dem vorhandenen Angebot. Suchen Hotelgäste denn gezielt nach Sternen aus? „Ja schon“, sagt Fehime Ünasi, um gleich ein dickes „Aber“ hinterherzuschieben: „Eine große Rolle spielt die Bewertung auf den Hotelportalen im Internet.“ Seien die Bewertungen schlecht, dann nützten einem Hotelier auch fünf oder sechs Sterne nichts.