Keinen Stillstand soll es geben in der Entwicklung des Ahlener Südostens. Das verlangt Bürgermeister Alexander Berger in seiner Ankündigung, bis Ende des Jahres für den Ahlener Stadtteil Süd/Ost ein neues Integriertes Handlungskonzept aufzustellen. Das Konzept ist Voraussetzung für die Beantragung von Fördergeldern aus dem Städtebauförderprogramm.

„Ziel des Handlungskonzeptes ist es, neue Handlungsschwerpunkte festzulegen und konkrete Maßnahmen zu formulieren“, umreißt Berger die Aufgabenstellung der kommenden Wochen und Monate. Mit einer Impulsveranstaltung am Mittwoch, 31. Mai, wird der Startschuss gegeben für das künftige Entwicklungskonzept, das auf bestehende Handlungsbedarfe im Quartier reagieren wird.

Die bisherigen Erfahrungen mit der Städtebauförderung des Landes seien, so der Bürgermeister, vielversprechend. In 15 Jahren als Programmgebiet „ Soziale Stadt“ habe bereits eine Menge bewegt werden können. „Dies ist vor Ort spürbar, sichtbar und im Gespräch mit den Menschen auch erlebbar“, so Berger.

Seit dem Auslaufen der Förderung 2010 haben sich in den vergangenen Jahren jedoch erneut Defizite aufgetan. Aus diesem Grund haben Politik und Stadtverwaltung in enger Abstimmung mit dem Stadtteilforum Süd/Ost das Dortmunder Büro „StadtRaumKonzept“ mit der Erstellung des neuen Handlungskonzeptes beauftragt.

Wichtig sei bei dessen Erarbeitung die integrierte Herangehensweise. „Unter Federführung des Fachbereichs Stadtentwicklung und Bauen sind sowohl alle Fachbereiche als auch alle Akteure und Bewohner des Stadtteils aufgerufen, sich an dem Aufstellungsprozess aktiv zu beteiligen“, ruft Bürgermeister Berger dazu auf, Engagement für den Stadtteil zu zeigen.

Los geht es mit einer Impulsveranstaltung für alle im Stadtteil bereits aktiven Institutionen am 31. Mai um 16.30 Uhr im JZ Ost. Im September folgt für alle Bewohner eine große Zukunftskonferenz. Begleitet wird der Prozess durch viele Gespräche mit Institutionen, Vereinen und Immobilieneigentümern aus dem Stadtteil.