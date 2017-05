Die Bauarbeiten am St.-Franziskus-Hospital schreiten zügig voran. Etwa 90 der insgesamt 307 Betten werden im Neubau untergebracht. Die Fertigstellung ist für Mitte 2018 geplant. Foto: St.-Franziskus-Stiftung

Der Neubau am St.-Franziskus-Hospital nimmt Form an und bei der günstigen Wetterlage schreiten die Arbeiten gut voran. In dem Teilneubau werden zukünftig rund 90 der insgesamt 307 Betten des Hauses untergebracht sein.

In der Zeit von Ende November bis Mitte Dezember wurde die Baustelle zunächst eingerichtet und im Januar folgten die Tiefbauarbeiten. Im Anschluss daran wurden im Februar die Grundleitungen verlegt, die Aufzugsunterfahrt erstellt und ein Medienkanal eingerichtet. Im März konnte die Bodenplatte gegossen werden, im April starteten die Arbeiter mit dem Rohbau des Sockelgeschosses, der nun fertig gestellt ist.

Der nächste Meilenstein ist die Erstellung des Rohbaus im Erdgeschoss bis Mitte Juni. Anschließend wachsen die restlichen beiden Geschosse, wobei für den Rohbau mit einer durchschnittlichen Bauzeit von dreieinhalb Wochen je Etage zu rechnen ist.

In dem geplanten Teilneubau wird der Standard der Unterbringung für die Patienten im St.-Franziskus-Hospital deutlich erhöht, denn der klare Fokus der Maßnahme liegt in der Verbesserung der Patientenunterbringung.

Neben der Schaffung von Platz für etwa 55 neuen Regelleistungsbetten wird auch die Qualität und Quantität der Unterbringung von Wahlleistungspatienten durch eine eigens dafür vorgesehene Wahlleistungsstation verbessert.

Der Baukörper wird viergeschossig errichtet und in allen Ebenen mit dem Bestandsgebäude verbunden sein. Er bietet auch Platz für weitere mittelfristig anstehende Verlagerungen wie beispielsweise den OP. Der Zugang wird über den Haupteingang und den Gang zur Kinderklinik gegeben sein. Hier stehen dann zwei Aufzüge sowie ein Treppenhaus für Patienten und Besucher zur Verfügung.

Die Kosten für den Neubau liegen bei rund 10,5 Millionen Euro. Das Land NRW komme seiner Verpflichtung zur Finanzierung nur sehr bedingt nach, so der Bauträger, damit erfolge die Finanzierung nur zu etwa zehn Prozent aus Fördermitteln. Der Rest wird mit Hilfe von Fremdkapital finanziert. Die Fertigstellung ist für Mitte 2018 geplant.

Auf der Internetseite des St.-Franziskus-Hospitals gibt es unter dem Punkt „Neuigkeiten“ eine Rubrik mit dem Namen „Bautagebuch“ auf dem täglich das Foto der Baustelle aktualisiert wird: www.sfh-ahlen.de/neuigkeiten/Bautagebuch.