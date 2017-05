Harald Krämer würde seinen Kindern gerne einen Hausbau in Dolberg ermöglichen. Foto: Christian Wolff

Von Dierk Hartleb

Die Appelle von SPD-Ratsherr Karl-Heinz Meiwes fruchteten nicht: Bei Stimmengleichheit lehnte der Hauptausschuss die von der Verwaltung vorgeschlagene vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 7.1 „Alleestraße/Lange Wand“ in Dolberg ab. Bleibt es bei der Ablehnung, kann die junge Dolberger Familie ihr Vorhaben, im großen elterlichen Garten ein Heim zu bauen, nicht realisieren.

Bereits in der Sitzung des am Vortag tagenden Stadtplanung- und Bauausschusses hatte die geplante Änderung des Bebauungsplans eine kontroverse Diskussion ausgelöst, an deren Ende die CDU, die Wählervereinigungen und Liberale dagegen stimmten und damit mit knapper Mehrheit das Ansinnen ablehnten.

Demgegenüber argumentierte Meiwes: „Das ist ganz normaler Vorgang.“ Hier gehe es um ein Bauvorhaben, wie es Alltagsgeschäft in einer Kommune sei. Er, Meiwes, könne nicht nachvollziehen, wieso daraus so ein Problem gemacht werde und mit welcher Heftigkeit diskutiert werde.

Für die CDU beschränkte sich Ralf Marciniak auf die Wiederholung des Standpunktes, den die CDU im vorangegangenen Stadtplanungs- und Bauausschuss eingenommen hatte. Obwohl Bürgermeister Dr. Alexander Berger den Befürwortern den Rücken stärkte, lehnte der Hauptausschuss die Änderung ab.

Im Gespräch mit unserer Redaktion betonte der CDU-Fraktionsvorsitzende Ralf Kiowsky, dass sich seine Fraktion mehrfach mit dem Thema beschäftigt habe. Der Ortsausschussvorsitzende Philipp Gößling habe deutlich gemacht, dass er mehrere Versuche unternommen habe, einen Kompromiss zu finden. Sie seien an der uneinsichtigen Haltung des Antragstellers gescheitert. Nach dem mit großer Mehrheit gefassten Beschluss im Ortsausschuss Dolberg gebe es für die CDU keine Notwendigkeit, ihre ablehnende Haltung zu überdenken.