Von Reinhard Baldauf

Am Abend fand dann im Festzelt vor dem Anglerhein in der Langst der Königsball für die noch amtierenden Majestäten Dominik und Jasmin Isermann statt. Am Freitag wurde das Schützenfest mit Bier¬königschießen und Biwak fortgesetzt.

Der ABSV startete sein Fest bereits am Mittwoch mit dem Grünholen und Schmü-cken des Festplatzes. An „ Christi Himmelfahrt“ wurden Jasmin und Dominik Isermann abgeholt und zum Festplatz an der Langst marschiert. Das Vogel-schießen eröffnete der amtierende König Dominik Isermann, gefolgte von der stellvertretenden Bürgermeisterin Rita Pöppinghaus-Voss. Zuvor hatte der 1. Offizier Tobias Hammerl die Regeln für das Insignienschießen bekannt gegeben. Bei ABSV gibt es jedes Jahr eine bestimmte Reihenfolge. Wer sich nicht daran hält, muss 30 Liter Bier bezahlen.

Vor dem Schießen taufte Königin Jasmin Isermann den Vogel auf den Namen Walter. Bereits mit dem 20. Schuss holte sich der Vorsitzende Ralf Tammoschath das Zepter. Mit Schuss 33 fiel der Apfel an Tobias Hammerl. Mit dem 48. Schuss sicherte sich Ralf Kroll die Krone. Simone Schröer erkämpfte sich mit dem 141. Schuss den rechten Flügel. Der andere Flügel ging mit dem 276. Schuss an Tobias Hammerl und schließlich sicherte sich Ralf Kroll mit dem 376. Schuss auch noch den Stoß. Schon zwei Schüsse später schoss Simone Schröer die letzten Reste des Vogels herunter. Schon beim Festzug und dann beim Vogelschießen sorg¬te der Fanfarenzug Weiß Rot Beckum für die musikalische Unterhaltung.

Fotostrecke: Schützenfest beim ABSV Fotostrecke Foto: Reinhard Baldauf

Zu dem Fest begrüßte der Vorsitzende Ralf Tammoschath neben der stellvertretenden Bürgermeisterin auch das Kaiserpaar der „Südenschützen“ Ralf Swonke und Sandra Hellwig. Mit einer Urkunde ehrte er Maria Gasche, die vor 25 Jahren Königin war. Außerdem zeichnete der Vorsitzenden die anwesenden Vereinsjubilare aus. So gehören Helga Kroll zehn Jahre, Ilse Isermann 25 Jahre und Hans Werner Bans 50 Jahre lang dem ABSV an. Dann traf auch der Elferrat der KG Neustadt auf seiner Vatertagsradtour auf den Festplatz ein.

„Simone ist extra von Dolberg zum ABSV gekommen, weil sie in Dolberg nicht schießen darf“, wurde sofort nach dem Königsschuss festgehalten. Aber ihr Titel beim Allgemeinen Bürgerschützenverein ist König. Zum Prinzgemahl wählte sie Ehemann Carsten Schröer.