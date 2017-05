Von Christian Feischen

Die Neuverfilmung der Erzählungen rund um Winnetou und Old Shatterhand sei in der letzten Zeit von Filmkritikern vielfach und überaus kontrovers besprochen worden. Das erklärte Karl-May-Kenner Willi Stroband am Mittwochabend gleich zu Anfang den zwei Dutzend Besuchern, die ins „Cinema“ zur Kino-Premiere des TV-Dreiteilers „Winnetou – Der Mythos lebt“ gekommen waren.

Die Gruppe „Karl-May-Freunde Münsterland“ hatte die lange Filmnacht möglich gemacht: Ralf Bosse, verantwortlich für die Internet-Seite der Fangemeinschaft, hatte im März „einfach mal bei der Produktionsfirma nachgefragt“ – und war selbst überrascht über die positive Resonanz. Sogar die Original-Kostüme von Wotan Wilke Möhring und Nik Xhelilaj waren bei der langen „Mythos-Winnetou-Nacht“ zu bestaunen. Zu der waren nicht nur Karl-May-Freunde aus dem Münsterland, sondern auch aus Köln, Hamburg und Regensburg angereist. Schließlich flimmerte der Dreiteiler, der Weihnachten vergangenen Jahres im Fernsehen lief, erstmals öffentlich und in Gänze über eine große Kinoleinwand.

„Das ist heute wirklich eine Weltpremiere“, betonte Willi Stroband in seiner Einführung zur Filmnacht und ging auf die „Aufregung“ ein, die der TV-Dreiteiler bei Kritikern wie in sozialen Netzwerken ausgelöst habe: Ein wenig „ Karl May vermischt mit dem Western-Epos ‚Der mit dem Wolf tanzt‘“ sei das schon, räumte er ein. Auch am Rande der Filmvorführung diskutierten nicht wenige Besucher die Dramaturgie der „Winnetou“-Neuauflage, die sich zuweilen von den literarischen Vorlagen weit entfernt und mit der Heirat von Old Shatterhand und Winnetou-Schwester Nscho-Tschi im zweiten Teil für manchen Karl-May-Fan gar „ein absolutes No-Go“ darstellt, wie eine Besucherin ihre Kritik formulierte.

„Wenn Karl May wirklich nach Amerika gekommen wäre, hätte es sich so ereignet, wie das die Neuverfilmung darstellt“, lobte Willi Stroband dagegen den „Mythos Winnetou“, der mit der Umsetzung des Stoffes dem eigentlichen Anliegen des sächsischen Schriftstellers viel näher komme als die 1960er-Jahre-Filme mit Pierre Brice und Lex Barker. Um das beklagenswerte Schicksal der „Native Americans“ durch die Landnahme weißer Eroberer sei es May, der seinen Zeitgenossen die erdachten Abenteuer wie Tatsachenberichte schilderte, im Grunde gegangen – unter anderem nachzulesen in der Einleitung zu „Winnetou I“, so Stroband.

Ohne Reminiszenzen an die alten Filme kommt die Neuauflage indessen nicht aus: Wie vor fünf Jahrzehnten reiten die Blutsbrüder zur von Martin Böttcher komponierten „Winnetou-Melodie“ durch die kroatische „Wildwest“-Landschaft, wobei mit den Darstellern Marie Versini, Gojko Mitić und Mario Adorf alte Bekannte aus den Kultfilmen in neuen Rollen nochmals auftauchen.

Das Ganze auf großer Leinwand und im Surround-Sound ließ die Besucher jede kontroverse Diskussion um die Handlung schon nach dem ersten Teil so gut wie vergessen. Von Indianern in actionreichen Kampfszenen über düstere Bösewichter bis zu Wildwest-Romantik vor imposanten Landschaften bietet „Winnetou – der Mythos lebt“ in filmtechnisch zeitgemäßer Umsetzung der rund 150 Jahre alten May-Geschichten alles, was zum Western-Genre dazugehört. „Grandios und viel besser als im Fernsehen“, lautete schließlich das einhellige Urteil der Karl-May-Freunde nach dem wirklich langen cineastischen „Mythos-Winnetou“-Erlebnis, das um 1 Uhr nachts endete.