Fast 200 evangelische und katholische Christen nahmen am Donnerstag am Gottesdienst im Hangar von Agrarflug Helilft teil. Foto: Dierk Hartleb

Von Dierk Hartleb

Die Kulisse war imposant. Und passte zu Christi Himmelfahrt. Wo sonst Hubschrauber der Firma Agrarflug Helilift stehen, warteten einfache Holzbänke auf die Besucher. Der Altarraum bestand aus einem mit Sonnenblumen geschmückten Holzkreuz, die Kerzen hatte Pfarrer Markus Möhl auf den schlichten Boden des Hangars gestellt.

Bei so viel Bodenhaftung richteten sich die Blicke der fast 200 Besucher, die am Donnerstagvormittag der Einladung der Evangelischen Kirchengemeinde Ahlen zum Gottesdienst „Himmelwärts“ gefolgt waren, erwartungsvoll nach oben. Um in den blauen Himmel zu sehen, mussten sie sich allerdings umdrehen.

Zunächst beanspruchte Matthias Kleiböhmer die volle Aufmerksamkeit. Der Musiker aus Unna, der vielen jüngeren Ahlenern noch aus den Voll das Leben“-Gottesdiensten bekannt ist, animierte die Besucher, von Beginn an mitzusingen. Oder auch mitzutanzen. Inhaltlich waren die Lieder auf Christi Himmelfahrt zugeschnitten und gipfelten in Reinhard Meys bekanntem „Über den Wolken“.

Über das Hubschrauberfliegen plauderte Möhl zwischenzeitlich mit dem Chef von Helilift – Dennis Beese. Von ihm erfuhren die Besucher, dass die Helikopter heute nur noch geleast werden. „Wir beschäftigen selbst nur noch zwei Piloten“, erklärte Beese. Helilift habe sich darauf spezialisiert, Hubschrauber in der ganzen Welt anzukaufen und zu ertüchtigen, um sie für Einsätze im Kampf gegen Waldbrände in Spanien und Portugal oder für humanitäre Missionen vor allem in Afrika einzusetzen. So sind derzeit auch einige Hubschrauber aus Ahlen im Kongo und in Nigeria im Einsatz. Dort dienen sie der ärztlichen Versorgung oder der Versorgung mit anderen Hilfsmitteln. Wie gefährlich dieser Einsatz sein kann, habe sich neulich gezeigt, als Hubschrauber beschossen und mit Löchern zu ihrem Einsatzort zurückgekehrt seien.

Fotostrecke: „Himmelwärts“-Gottesdienst Fotostrecke Foto: Dierk Hartleb

5500 Arbeitsstunden seien nötig, um einen Hubschrauber komplett zu überholen. Beim „Jungfernflug“ sind auch die Techniker mit an Bord, die das Fluggerät auseinander- und wiederzusammengesetzt haben. „Ein ungeschriebenes Gesetz“, wie Pfarrer Markus Möhl es nannte.

Drei der Hubschrauber, die zu Christi Himmelfahrt noch dekorativ vor dem Hangar standen, sollten am Freitag für den Kampf gegen Waldbrände abgeholt werden. Und wie lange kann ein Einsatz dauern? „Einen unserer Hubschrauber habe ich seit zehn Jahren nicht gesehen“, antwortete Dennis Beese darauf.

Ausgehend von der Apostelgeschichte über die Himmelfahrt Christi beschrieb Markus Möhl in seiner Predigt, wie Menschen immer wieder versuchten, den Himmel auf Erden zu verwirklichen. Dieser Versuch sei aber zum Scheitern verurteilt. „Aber es geht darum, den Himmel zu erden“, führte der Theologe weiter aus. Diese besonderen Glücksmomente könnten jederzeit in Alltag passieren. Dann berührten sich Himmel und Erde. Als Andenken an diesen besonderen Gottesdienst unter dem Motto „Kirche woanders“ erhielten alle Besucher eine Hubschrauberschraube und ein Blatt Papier, um eigene Wünsche aufzuschreiben. Die von Dennis Beese gestifteten Würstchen fanden beim anschließenden Picknick reißenden Absatz.