Zu Ehren ihres eigenen Geburtstags haben die „Kapelle Petra“ und das Bürgerzentrum Schuhfabrik etwas Extravagantes ausgetüftelt. Am 15. und 16. Dezember ab 20 Uhr spielen die Musiker aus Hamm an beiden Tagen alle Alben ihrer 20-jährigen Kapellengeschichte – und zwar in chronologischer Reihenfolge in ihrem ehemaligen Kinderzimmer – dem Zentrum an der Königstraße 7.

Der Vorverkauf fürs „Ahlener-Adwenz-Lübbe” startet bereits am Montag, 29. Mai, ab 18 Uhr zunächst ausschließlich für Zwei-Tages-Tickets für 28 Euro auf der Internetseite der Schuhfabrik und mit normalen Eintrittskarten im gastronomischen Bereich des Bürgerzentrums.

Da es sich um mittlerweile fünf Studioalben handelt, war relativ zügig klar, dass man mindestens zwei „Feier-Tage” braucht, damit auch mal wieder die alten Hits wie „Wenn der Muselmann” oder „Gedanken eines Schalentieres” im angemessenen Glanze stehen können. So wird Ahlen nach dreijähriger Pause endlich wieder zur Hauptstadt des Beklopptenpops.