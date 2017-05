Von Sabine Tegeler

Es ist ein großer Schritt, den Anna Möllenhoff da wagt – aber ein wohlüberlegter. Die Inhaberin der „Spanischen Feinkost“ an der Herderstraße zieht mit ihrem Gastronomiebetrieb in den ehemaligen „Markant“ im Bur­becksort. Dort, wo jahrzehntelang Butter und Milch, Brötchen und Aufschnitt verkauft wurden, gibt es in Zukunft Tapas und andere Köstlichkeiten aus dem sonnigen Süden.

Das Ladenlokal ist groß: Auf 430 Quadratmetern kann sich Anna Möllenhoff zukünftig ausbreiten. „Ich werde zwei Küchen haben“, kündigt sie an – eine offene fürs „Show­cooking“ und eine weitere, in der die À-la-carte-Speisen zubereitet werden. Dafür hat sie extra noch einen Koch ins Team geholt.

70 Gäste – bisher waren es 36 – kann Anna Möllenhoff am neuen Standort drinnen bewirten. Außen soll eine Terrasse weiteren Platz bieten. „Es wird alles vergrößert“, lächelt die Gastronomin, „auch die Feinkost.“

Das Konzept der „Spanischen Feinkost“ bleibt so, wie es sich in den vergangenen fünf Jahren entwickelt hat. Damals startete die heute 39-Jährige mit dem Feinkostgeschäft und Partyservice an der Herderstraße. „Da hatte ich erst nur eine kleine Theke, an der die Leute probieren konnten“, schaut sie zurück.

Als sie draußen ein Tischchen und Stuhl aufstellte – „Eigentlich eher für mich, um meinen Cappuccino zu trinken und Zeitung zu lesen“ –, saßen die Gäste auch dort und fragten nach einem Glas Wein oder einem Häppchen Serranoschinken. „Ich habe ja immer gekocht für den Partyservice“, schmunzelt Anna Möllenhoff. Klar, dass sie die Gäste probieren ließ. „Dann ging das rasend schnell“, beschreibt sie, wie immer mehr Menschen nicht nur zum Einkaufen und Probieren kamen, sondern zum Essen.

Der Begriff „Mundpropaganda“ bekam eine ganz neue Bedeutung: Es schmeckte ihnen – und sie sprachen drüber. Mit dem Ergebnis, dass nicht nur Ahlener, sondern Münsteraner, Gütersloher, Recklinghäuser den Weg in die doch etwas abgelegene Herderstraße fanden. „Komisch“, lacht die 39-Jährige: „Münster zum Beispiel hat doch selbst genug Gastronomie.“

Bis heute verlassen sich die Besucher ganz auf „ihre Anna“. Denn eine Speisekarte gibt es nicht. Beim frei- und samstäglichen Tapas­abend lautet das Motto „Anna kocht – die Gäste essen“. Das soll auch am neuen Standort so sein. Aber es wird nun eben zusätzlich eine kleine Karte geben: „Mit Steaks, mit Schweinefilet oder mit sehr aufwendigen Tapas – mal sehen.“

Vier bis fünf Tage will sie öffnen und das schon ab 9.30 Uhr – zur späten Frühstückszeit. Über Mittag will Anna Möllenhoff mit Snacks zum guten Preis besonders die umliegenden Schulen ansprechen: „Die jungen Leute da am Berufskolleg, die haben rundherum doch nichts. Die sollen für kleines Geld auch gut essen“, denkt sie an belegte Baguettes oder Wraps. Und abends dann das gewohnte Programm: „Anna kocht – die Gäste essen“. Oder wählen eben von der neuen Speisekarte. Wenn alles gut läuft, wird ab Mitte Juli aufgetischt.

„Ich mache keine Diskothek“, wendet sie sich an die neue Nachbarschaft, die vielleicht Lärm befürchten könnte: Ihre Gäste kämen, um zu genießen. Deswegen möchte die Gastronomin auch die Atmosphäre, die in ihrem jetzigen Lokal herrscht, möglichst mitnehmen: Ein Kamin sorgt nicht nur für angenehme Temperaturen, sondern auch für familiäre Wärme. Mitten im Raum soll das Markenzeichen stehen – ein fast lebensgroßer Bronzestier. „Den wollte ich unbedingt haben“, strahlt Anna Möllenhoff und zeigt das Kleinformat, das schon das bisherige Geschäft zierte.

Und wie wird der neue Laden heißen? „Spanische Feinkost bleibt. Und dann Restaurant . . . und ich weiß noch nicht. Vielleicht einfach Anna. Die Leute sagen ja heute auch immer nur ,Wir gehen zu Anna‘.“