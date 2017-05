Wenn sich am Dienstag, 6. Juni, im Elisabeth-Tombrock-Haus alles um das Thema „Digitale Welt“ dreht, sind alle Senioren eingeladen.

Beim nächsten Stadtteilstammtisch im Norden entdecken Senioren am Dienstag, 6. Juni, die digitale Welt. Im Elisabeth-Tombrock-Haus dreht sich von 15.30 bis 17.30 Uhr alles um das Thema „Digitale Welt – Welche Möglichkeiten bietet das Internet? Worauf muss ich achten?“

Quer durch alle Generationen nimmt die Bedeutung des Internets in unserer Gesellschaft immer mehr zu. „Einige Seniorinnen und Senioren haben heute noch immer Bedenken, sich ins Internet zu begeben, weil sie bisher keine Erfahrungen damit gemacht haben. Dabei kann eigentlich nicht viel schiefgehen, und das Internet hält viel Interessantes bereit“, meint Helena Hahn, Koordinatorin im Projekt „Altengerechte Stadtteilentwicklung Ahlen-Nord“. Die Vorteile der digitalen Nutzung seien auch für ältere Menschen enorm. Nachrichten verbreiten sich auf digitalem Wege rasant, Kontakte zu Verwandten und Bekannten in der Ferne werden leicht ermöglicht, Fotos und Informationen können vereinfacht ausgetauscht werden. Und auch das Nachschlagen und Auffinden von umfangreichem Wissen funktioniert auf einen Klick, ohne heutzutage noch dicke Lexika wälzen zu müssen. Kurzum: „Vieles geht einfach, wenn man erst mal weiß wie“, so Hahn.

Beim 16. Stadtteilstammtisch können die Besucher aus dem Ahlener Norden ihre Fragen rund ums Internet stellen und Unsicherheiten und Ängste verlieren. Günther Hölters, ehrenamtlicher Leiter von Computerkursen der SINN-Aktiv-Gruppen, führt in das Thema ein und gibt Tipps zur gefahrenfreien Anwendung. Denn auch in Ahlen hält das Internet spannende Neuigkeiten für Senioren bereit, zum Beispiel auf der Homepage www.seniorenahlen.de. Die Seniorenredaktion des SINN-Netzwerks stellt hier viele Informationen zu Angeboten in Ahlen sowie Texte zum Zeitvertreib oder auch Wissenswertes zur Verfügung.

Das Redaktionsteam freut sich über neue Mitglieder oder Gastautoren, die Freude an der Arbeit am Computer haben oder eigene Texte verfassen und veröffentlichen möchten.

Wer Interesse hat, sich regelmäßig an der Organisation, Planung und Durchführung des Stadtteilstammtisches zu beteiligen, kann sich privat oder als Hauptamtlicher an Helena Hahn wenden, Telefon 94 09 97 15 (E-Mail: ahlen-nord@alter-und-soziales.de ).