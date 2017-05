Von Sabine Tegeler

Und wieder auf der Heessener Straße: Zwei leicht Verletzte forderte ein Unfall am Freitag gegen 20.35 in Höhe der Eimündung zum Dolberger Sportplatz. Laut Mitteilung der Polizei wollte ein 21-jähriger Ahlener mit seinem Passat vom Sportplatz kommend nach rechts in Richtung Dolberg abbiegen. Dabei übersah er den aus Dolberg kommenden Audi, an dessen Steuer ein 22-jähriger Mann aus Hamm saß und der einen weiteren Pkw überholte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Männer leicht verletzt wurden.

Die Feuerwehr beförderte sie zu Krankenhäusern in Ahlen und Hamm. Im Einsatz waren die hauptamtliche Wachbereitschaft und der Löschzug Dolberg der Feuerwehr Ahlen. Die Berufsfeuerwehr Hamm unterstützte mit einem Rettungswagen.

Die Heessener Straße war bis zur Bergung der Fahrzeuge gesperrt.