Zapfhahn-Übergabe am Tresen: Hubert Wibbelt geht nach 32 Jahren in der Stadthalle in den Ruhestand, der 27-jährige Kenan Tasyürek übernimmt.

32 Jahre war Hubert Wibbelt in der Stadthalle Wirt, Kellner und Ansprechpartner. Jetzt verabschiedet er sich aus dem Arbeitsleben in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist Kenan Tasyürek.

Von Sabine Tegeler

Wer in der Stadthalle feiert, sich eine Show anschaut oder in der Mittagspause im Restaurant einkehrt, kennt sein Gesicht: Hubert Wibbelt steht am Zapfhahn, serviert das Essen, organisiert Feiern. Hubert Wibbelt ist Wirt, Kellner und Ansprechpartner in einem. Aber jetzt geht er, den seine Freunde gerne „den Baron“ nennen, nach 32 Jahren in der Stadthalle in den Ruhestand.

Ja, er ist ein „Baron“. Aber einer, der sich immer in den Dienst der Gäste stellte: Egal ob sie schon morgens ein Geburtstagsfrühstück abhielten oder bis in die Puppen die Nacht durchfeiern wollten. „Das hat mir nie was ausgemacht. Mein Beruf hat mir immer viel Spaß gemacht“, sagt der 65-Jährige. So viele schöne Stunden habe er erleben dürfen. Und so viele nette Gäste.

Bevor er die in der Stadthalle bewirtete, war der gelernte kaufmännische Angestellte im elterlichen Betrieb, der Gaststätte Wibbelt, beschäftigt und hatte zehn Jahre bei einem Spirituosen-Im- und Export in Hamburg auf dem Buckel. Vom hohen Norden zog es ihn aber zurück nach Ahlen, wo er in der Stadthalle anheuerte.

Seine persönlichen Highlights in den vergangenen Jahren seien die Begegnungen mit großen Prominenten gewesen: „Helmut Kohl und Willy Brandt – ja, das war schon was. Und auch Johannes Rau.“ Und ach ja – der Freddie Quinn damals: „Für den habe ich ja mal gearbeitet, als ich in Hamburg war. Das wusste der aber nicht mehr. Da musste ich ihn erst dran erinnern.“ Und noch was zum Schmunzeln: Für die damals schwangere Eva Hermann habe er von Zuhause eine Liege geholt, damit sie sich vor ihrem Vortrag in der Stadthalle noch etwa hinlegen konnte. Anekdoten dieser Art kennt das Urgestein der Stadthalle noch und nöcher.

Zudem hat er in seiner Zeit drei Stadthallen-Geschäftsführer erlebt – Willi Appelhoff, Roland Schmidt und jetzt Andreas Bockholt – und alle Änderungen, Innovationen und Neuausrichtungen mitgemacht. „Mein Aufgabenbereich war immer interessant“, zieht er jetzt ein zufriedenes Fazit.

Seine letzten Tage im Arbeitsleben hat er mit der Einarbeitung seines Nachfolgers verbracht. Der „Baron“ hat sozusagen das Zepter, oder besser: den Zapfhahn, übergeben: Kenan Tasyürek ist der neue Restaurantleiter in der Stadthalle. 27 Jahre alt, gebürtiger Ahlener und natürlich „vom Fach“: „Ich habe Hotellerie gelernt im Maritim in Düsseldorf“, erzählt Kenan Tasyürek. In Düsseldorf sei er für die Koordination von Gruppen im Hotel zuständig gewesen, später – nach seinem Wechsel ins Maritim in Königswinter – war er Veranstaltungsverkäufer.

„Der verlorene Sohn kehrt zurück“, lacht Kenan Tasyürek mit Blick auf seine Mutter und seinen Zwillingsbruder, die sich freuen, dass er seine berufliche Laufbahn jetzt in Ahlen weiterführt. Er selbst freut sich natürlich auch: „Darüber, wieder in der Heimat zu sein und hier die Gastronomie weiterzubringen.“

Und wie verbringt Hubert Wibbelt jetzt die freie Zeit? Liebäugelt er nicht doch damit, noch einmal ein bisschen hinterm Tresen zu stehen? „Also erst mal werde ich meinen Ruhestand mit schönen Urlaubsreisen mit meiner Lebensgefährtin verbringen“, sagt der 65-Jährige kategorisch: „Und alles andere lasse ich mir offen.“