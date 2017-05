Brauner Buchsbaum: Auch in der Innenstadt verliert die immergrüne Pflanze ihre Farbe. Und nicht immer liegt‘s nur an am Wassermangel. Foto: Ulrich Gösmann

Die Raupenart Buchsbaumzünsler breitet sich aus. Was mit befallenem Buchsbaum zu tun ist, weiß das Entsorgungszentrum Ecowest.

Wohin mit dem Buchsbaum, wenn er von Raupen befallen ist? Schnell in die Biotonne, rät das Entsorgungszentrum Ecowest in Ennigerloh. Und das ohne Umwege!

Unser Bericht über den massiven Befall jetzt auch in Ahlen beschäftigte am Himmelfahrtstag viele Gartenliebhaber. Das Entsorgungswerk Ennigerloh bestätigte am Freitag verstärkte Nachfrage von Bürgern – mit der immer gleich lautenden Frage der fachgerechten Entsorgung.

Mit Buchsbaumzünsler befallene Pflanzenteile und Schnittgut, so die Experten, gehörten nicht auf den eigenen Komposthaufen im Hausgarten. Bei der Eigenkompostierung würden die für das Abtöten der Raupen erforderlichen Temperaturen nicht erreicht. Anders in professionellen Kompostanlagen. Die großen Rottekörper erhitzen sich in kurzer Zeit so stark, dass ein Temperaturniveau von deutlich über 55 Grad und damit die Hygienisierung vorgeschriebener Mindesttemperaturen über mehrere Wochen hinweg erreicht würden. Dabei würden die verschiedenen Stadien des Zünslers sicher abgetötet.

Kleine Mengen an Buchsschnitt können über die Biotonne entsorgt werden. Nach dem Entfernen einer ganzen Hecke sollte aber die Kompostanlage direkt angefahren werden. In diesem Fall bittet Ecowest darum, die Lieferung – etwa mit dem Anhänger – kurz am Kompostwerk unter der Telefonnummer 025 24 / 93 07 500 anzumelden, damit das Schnittgut dann direkt verarbeitet werden kann und nicht noch länger zwischengelagert wird.

Weil sich der Befall im Frühstadium durch den Einsatz von Kontaktgift bremsen lässt, empfehlen die Entsorger eine regelmäßiger Kontrolle. Bei Befallsbeginn könne das Herausschneiden von befallenem Pflanzenteilen schon ausreichend sein. Mit dem jährlichen Rückschnitt im Frühjahr und Herbst werde bereits ein Teil der Raupen entfernt, der in Kokons zwischen den Blättern überwintert. Am wirksamsten sei die Bekämpfung daher in der zweiten Aprilhälfte gegen die überwinternden Raupen und auch im Juli gegen die jungen Raupen der neuen Generation.

Die gute Nachricht zum Schluss: Der angefressene Buchsbaum erhole sich oft von dem Schadfraß und treibe neu aus. Angesichts seiner flächendeckenden Ausbreitung sollten jährliche Behandlungsmaßnahmen eingeplant werden.