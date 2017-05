Der Höhepunkt ist erreicht: Am dritten Schützenfesttag machten die Vorhelmer Schützen Frank Schwarte offiziell zum neuen Regenten. Auch Jung- und Kinderkönige wurden am Samstag inthronisiert. Und am Abend folgte der große Festball im Nachtkamp.

Von Christian Wolff

Drei Tage in Folge Sonnenschein, gute Laune und motivierte Regenten. Was will das Schützenherz mehr? Zum Abschluss eines ereignisreichen Festgeschehens hob der Allgemeine Schützenverein Frank III. Schwarte und Claudia I. Wiethaup offiziell auf den Thron.

Zeremonienmeister Jerrit König, der nach einem Jahr „Auszeit“ wieder am Rednerpult unter den schattigen Bäumen des Dorfplatzes stand, nahm den Beginn einer neuen Schwarte-Dynastie, die ja bereits den Vorhelmer Karneval intensiv bereicherte, mit Humor unter die Lupe. Immerhin wird Frank Schwarte nun von Kinderkönigin Rica Schwarte unterstützt. „Es bleibt also alles in der Familie“, scherzte er. Obwohl: nicht ganz. Denn der Jungvogel ging nicht an einen Schwarte, sondern Sebastian Löll, der den entscheidenden Treffer landete (wir berichteten).

Frank Schwarte war bereits vor fünf Jahren auf Regentenkurs, doch mit den Treffern ist es immer so eine Sache. Mal fällt der Vogel zu früh, mal zu spät. Manchmal scheint er nie zu fallen, denn wachsame Beobachter finden häufig noch vermeintliche Vogelreste, wenn das Volk bereits jubelt. Sei‘s drum, die Majestät ist ermittelt – und bezeichne sich selber, so Jerrit König, als „Beweis des Beinahe-Unerreichbaren“, denn Frank III. ist Vater der Kinderkönigin, Ehemann des amtierenden Prinzenmariechens und nun auch noch König von Vorhelm. „Was würde er tun, wenn er König von Deutschland wär?“, fragte der Mann am Mikrofon. „Das werden wir wohl nie erfahren.“

Fotostrecke: Krönung und Familientag der Vorhelmer Schützen Fotostrecke Foto: Christian Wolff

Die eine oder andere weitere Anekdote gab Jerrit König natürlich zum Besten: „Wer hat noch gleich den Stoß abgeschossen? Der Teddi.“ Sein Assistent Andreas „Teddi“ Höckelmann natürlich. Der sei von seinem Erfolg derart angetan gewesen, dass er allen Freunden und Verwandten davon berichtete. „Und jetzt weiß es auch das ganze Dorf“, konstatierte der Zeremonienmeister.

Kinderkönigin Rica Schwarte wählte sich Leon Kortmann zum Mitregenten. Auch er wurde mit den Insignien der Macht ausgestattet. Der Jungkönig wurde vom Zeremonienmeister als „Grenzgänger“ vorgestellt. „Er ist als Schütze in Vorhelm daheim, als frischgebackener Ehemann aber in Enniger zu Hause.“ Dennoch musste Sebastian I. Löll keine Überzeugungsarbeit leisten, um seine Ehefrau Petra I. Löll, die in Vorhelm so manchen Reha-Sportler zwischen die Finger bekommt, auf den Thron zu holen.

Mit einem Festumzug durch das Dorf, vorbei an Regenten und Hofstaat, fand die Zeremonie ihren Abschluss. Am Abend wurde dann im Nachtkamp zur Musik der Reinhold-Hörauf-Band lang gefeiert.