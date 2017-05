Mit dem Kinderkönigsschießen am Freitag sowie Parade, Kranzniederlegung und Festball am Samstag setzte sich das Schützenfest in Dolberg fort.

Von Ralf Steinhorst

Was der große Schützenkönig kann, kann der kleine schon lange! Das jedenfalls dachte sich wohl Damon Vollrath, als er am Freitagnachmittag in Rekordzeit Kinderschützenkönig wurde. Die große Schützenparade mit Kranzniederlegung am Ehrenmal sowie der große Schützenfestball schlossen am Samstag das Dolberger Schützenfest ab.

Zunächst aber gehörte der Freitagnachmittag den Kindern und Familien. Eine Stunde nur hatte Damon Vollrath gebraucht, als er um 16 Uhr mit dem 240. Schuss die Kinderkönigswürde errang. Amy Copik ernannte er zu seiner Mitregentin. Zuvor schossen Felix Kleinickel die Krone, Niklas Waschitzka das Zepter und Yannick Nöske den Apfel. Beim Kinderpreisschießen mussten drei Schützen mit 27 Ringen ins Stechen, das am Ende Raphael Krabus vor Max Hälker und Leo Kulke für sich entschied.

Der Königsschuss vom Schützenvereinsvorsitzenden Hans Droste, der zudem noch Oberst Bernhard Schröer in seinen Hofstaat berief, hatte am Samstag dann auch sichtbar personelle Folgen im repräsentativen Bereich. Der Stellvertretende Vorsitzende Bernhard Brehe sowie Hauptmann Jürgen Krupski übernahmen die administrativen Aufgaben. Schützenkönigin Christiane Markenbeck hatte am Samstagnachmittag ihre Hofstaatdamen sowie Silberkönigin Ursula Tewes und Goldkönigin Ilse Genetzky zum Kaffeekränzchen eingeladen. Daran nahm auch Bürgermeister Dr. Alexander Berger teil. Er sei von den Damen gut verwöhnt worden, war das Stadtoberhaupt sichtlich angetan von der Einladung.

Fotostrecke: Schützenfest in Dolberg Fotostrecke Foto: Ralf Steinhorst

„Man darf nie aufgeben, immer dran bleiben“, kommentierte Berger die Hartnäckigkeit Hans Drostes zum Erlangen der Königswürde, aber auch das Bestreben der Dolberger, sich für ihr Dorf ehrenamtlich engagiert einzubringen. Das empfand auch der Ortsausschussvorsitzende Philipp Gößling so: „Wir sind und bleiben Dolberg – mit allen Ecken und Kanten“.

Die traditionelle Spende des Schützenvereins, dessen Betrag aus der Vogelversteigerung mit einer Aufrundung der Spendensumme erzielt wird, ging an das Familienzentrum Arche Noah. Die 300 Euro sollen das integrative Konzept der Kita unterstützen.

Bei strahlend blauem Himmel mit Temperaturen von 30 Grad Celsius hatten die Dolberger Schützen bestes Paradewetter. Die Majestäten nahmen mit dem Hofstaat auf dem Dorfplatz feierlich den Umzug ab, bevor die Schützengemeinde dann anschließend zum Ehrenmal zur Kranzniederlegung mit Großen Zapfenstreich zum Ehrenmal marschierte.

Dort erinnerte Bernhard Brehe auch daran, warum diese Zeremonie für die Schützen so wichtig ist. Er warnte vor Intoleranz und populistischen Bestrebungen in Europa und weltweit und schloss Deutschland nicht aus. Deshalb sei das Gedenken am Ehrenmal an die Kriegstoten und Verfolgten ein wichtiger Bestandteil der Erinnerung an die Weltkriege und die Aufforderung, sich für Freiheit und Demokratie einzusetzen. „Wir Schützen stehen für eine offene Gesellschaft mit Respekt vor dem Einzelnen“, betonte Bernhard Brehe. Die Werte der Schützen seien immer mit demokratischen Prinzipien verbunden. Das Schützenfest klang am Abend mit dem großen Schützenfestball aus.