In der Patenschaft von Cedric Kras (M.) und Bashar Alo passt alles. Verena Hucke lädt weiter ein zu „MenschWillkommen“. Foto: Peter Schniederjürgen

Von Peter Schniederjürgen

Der positiv besetzte Begriff „Integration“ verkommt zur Worthülse, die Gleichgültigkeit verbirgt, wenn sich nicht engagierte Bürger für geflüchtete Menschen einsetzen und ihnen in der Alltagsbewältigung helfen. Vor drei Jahren rief die Caritas genau dazu auf. Das Projekt „MenschWillkommen“ nahm seinen Anfang. Heute sind rund 60 Patenschaften verschiedener Institutionen nicht zuletzt aufgrund dieser Initiative entstanden.

Ein besonders gelungen Beispiel dafür sind Cedric Kras und Bashar Alo. Die beiden jungen Männer, der Deutsche 22 Jahre alt, der Syrer 20, haben sich im vergangen Winter kennengelernt und seitdem viel unternommen. „Wir waren mit meinen Freunden zusammen auf Maitour“, schmunzelt der angehende Politikstudent Cedric Kras. Da er oft unterwegs ist – er verdient sich zurzeit sein Studium bei einem großen Versandhändler –, hat er seine Clique mit eingebunden in die Patenschaft.

„Das ist einfach toll, die haben mich sehr offen aufgenommen“, freut sich Bashar Alo darüber. Äußerst hilfreich ist dabei das unverkennbare Sprachtalent des jungen Syrers. Der 20-Jährige hat gerade einen B1-Sprachkurs erfolgreich beendet und spricht schon fast fließend Deutsch. „Für den Alltag geht’s. Aber für die Behördensprache langt es eindeutig noch nicht“, sagt er.

Doch mit Hilfe seines Paten und dessen Freundeskreises geht es mit großen Schritten voran. „Wann immer ich ein Problem habe, ist einer für mich da“, hat Bashar Alo schon mehrfach erfahren. Hier sei den sozialen Netzwerk Dank. Denn die sind für den Syrer das Mittel, um mit seinen deutschen Freunden in Kontakt zu treten.

Außerdem trifft sich die Truppe ganz gern im Bürgerzentrum oder unternimmt etwas. Und der nun gar nicht mehr Fremde aus Syrien ist immer mit von der Partie.

„Dabei haben wir gar nicht mal die gleichen Interessen“, lacht Cedric Kras. Der Musikgeschmack sei recht verschieden und auch der Blick in die Zukunft. Bereitet sich der Deutsche auf das Studium vor, träumt der Syrer von einer Ausbildung als Elektriker. „Bis dahin muss ich meine Sprachkenntnisse erweitern, aber eine Arbeit in diesem Bereich würde ich sehr, sehr gern annehmen“, hofft der 20-Jährige. Und Deutsch lerne sich nirgendwo so schnell wie im Kollegenkreis.

Für Caritas-Projektleiterin Verena Hucke sind die Beiden das beste Beispiel einer Patenschaft. „Es ist ein Glück, dass sie etwa gleich alt sind, das gibt einfach einen anderen Zugang“, hat sie festgestellt. Dennoch sei jeder, der mitmachen will, für die Flüchtlinge extrem wichtig, sagt Verena Hucke: „Wir brauchen die Paten einfach in der Bewältigung des Alltag, das fängt schon bei unserer Art der Mülltrennung an.“