Erstmals trafen sich am Samstag die Abiturjahrgänge vom Städtischen Gymnasium unddem St.-Michael-Gymnasium, um gemeinsam ihr „25-Jähriges“ zu feiern. Zu dem Klassentreffen im Scheunencafé von Haus Wibbelt hatten sich 65 Ex-Schüler angemeldet.

89 Abiturientinnen und Abiturient haben 1992 am St. Michael Abitur gemacht, am Städtischen waren es 66. Aus dem gesamten Bundesgebiet kamen die früheren Schülerinnen und Schüler zur Feier, aber ein Großteil lebt noch in Ahlen und Umgebung. Die nutzten den herrlichem Sonnenschein gleich für eine Radtour zum Scheunencafé.

Wie Mitorganisatorin Ergül Aydemir berichtete, war es für die Ehemaligen vom Städtischen das dritte Klassentreffen, für die einstigen St.-Michael-Abiturienten bereits das vierte. Für den Mitschüler, der sich als erster angemeldet hatte, gab es zur Erinnerung eine „Renn-Ente“. Und auch die letzte Anmeldung wurde mit einer Ente bedacht. Zudem konnten sich die Teilnehmer über das Wiedersehen mit einigen ihrer früheren Lehrer freuen.

Nach dem gemeinsamen Abendessen war gemütliches Beisammensein mit vielen Erinnerungen, Anekdoten und Musik angesagt.