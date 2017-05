Besser war kein Mai in den letzten fünf Jahren. Ahlens Freibad sammelt zum Saisonstart Top-Werte in seiner Besucherstatistik 2017.

Von Ulrich Gösmann

Bei diesen Zahlen schwitzt der Statistiker gern: Besucher des Ahlener Freibades setzen zwölf Tage nach Saisonstart zum Sprung über die 7000er-Marke an.

„Der beste Wert seit fünf Jahren“, freut sich Betriebsleiter Thomas Schliewe – und blickt zurück ins Vorjahr. Da fuhr der Mai – Saisonstart am 25. – gerade mal 1000 Besucher ein. Zum vergangenen Wochenende hin steigerten sich die Werte Tag um Tag. Am Freitag waren es rund 1000, am Samstag 2000 Gäste, die Abkühlung wollten. Dämpfer dann am Sonntag mit Blitz und Donner. Sie drückten den Tagesabschluss auf 300.

Mit den Temperaturen ging die Besucherkurve am Montag wieder steil bergauf. Um 16 Uhr waren es schon 1300 Gäste. Die weiteren Aussichten: „Die Temperaturen fallen. Das Niederschlagsrisiko steigt“, so Schliewe. „Aber warten wir‘s mal ab...“