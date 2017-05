Von Dierk Hartleb

Die 15-jährige Tochter darf den Namen ihrer in Ahlen lebenden Pflegefamilie annehmen und den der Herkunftsfamilie ablegen. Das hat das Verwaltungsgericht Münster, das die leibliche Mutter angerufen hatte, am Montag entschieden. Der Vorsitzende Richter begründete das Urteil mit dem Kindeswohl und gelangte zu der Auffassung, dass im vorliegenden Fall die Namensänderung erlaubt sei, zumal die Tochter dies selbst wünschte.

In der Verhandlung hatte die leibliche Mutter, die in Münster lebt, vorgetragen, dass die Änderung die Bindung zur Tochter erschwere. Dem hielt der Richter entgegen, dass der Wunsch zur Namensänderung von der Tochter selbst ausgehe. Seit 2010 habe sie diesen Wunsch mehrfach schriftlich geäußert und zuletzt in einem Brief an ihre Mutter zum Ausdruck gebracht. Das Mädchen lebt seit 2007 in der Pflegefamilie in Ahlen, zuvor war es seit 2004 in einem Kinderhort untergebracht, nachdem den Eltern das gemeinsame Sorgerecht entzogen worden war.

Vorausgegangen war laut Vorsitzendem Richter ein Streit unter den Eheleuten, der eskaliert war. Daraufhin hatte das zuständige Jugendamt den Entzug des gemeinsamen Sorgerechts für die 2002 geborene Tochter und den zwei Jahre älteren Sohn beantragt, dem das zuständige Familiengericht gefolgt war. Aus dieser Zeit resultiere die Traumatisierung des Mädchens, deren Folgen bis heute andauerten.

Namensänderung förderlich für Persönlichkeitsentwicklung

In der Verhandlung wies der Vorsitzende Richter darauf hin, dass die Tochter weiterhin jeglichen Kontakt mit ihrer leiblichen Mutter ablehne. Im Übrigen werde das Umgangsrecht, das aber nicht Gegenstand der Verhandlung beim Verwaltungsgericht war, von der beantragten Änderung des Namens nicht berührt. Auch die Tatsachen, dass das Mädchen im Internet bereits den Namen der Pflegefamilie benutze und dass selbst Zeugnisse auf diesen Namen ausgestellt seien, seien nicht geeignet, der Namensänderung zu widersprechen.

Ausschlaggebend für die Entscheidung des Gerichts sei, was die Persönlichkeitsentwicklung des Mädchens fördere und das sei nach Meinung der Beteiligten die Namensänderung.

Der Richter, der den Antrag auf Prozesskostenhilfe wegen fehlender Aussichten bereits im Vorfeld abgelehnt hatte, legte der Münsteranerin nahe, ihre Klage zurückzuziehen. Das würde sich womöglich auch günstig auf die Bereitschaft der Tochter auswirken, irgendwann einmal wieder ihre Mutter zu treffen. Die Frau bestand allerdings auf einen Urteilsspruch.