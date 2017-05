Bisherige Trasse – künftige Trasse: An der Bundesstraße 58 zwischen „Brulands Eck“ und Beckum-Roland ist schon deutlich sichtbar, wo und wie der Verkehr künftig mehr Raum erhält. Baumaschinen und Material prägen das Bild entlang der B 58. Zwar sind die früheren Geschwindigkeiten aufgrund der Großbaustelle herabgesetzt worden, aber sonst läuft der Verkehr noch reibungslos. Im zweiten Bauabschnitt, wenn die alte Streckenführung abgebunden wird, treten Umleitungen in Kraft. Foto: Christian Wolff

Von Christian Wolff

Tropfenweise perlt der Schweiß von der Stirn. Die Gesichter sind gerötet, die Kleidung – bis auf Kurzarm-T-Shirts – wenig sommerlich. Die Bauarbeiter rund um die neue Trasse der Bundesstraße 58 sind wahrlich nicht zu beneiden, wenn sie bei sengender Hitze schweres Gerät bedienen, dabei tonnenweise Stein- und Erdmassen oder große Betonrohre bewegen müssen.

Seit den Vorarbeiten Ende 2016 und dem offiziellen ersten Spatenstich am 31. Januar dieses Jahres hat sich die Beckumer Straße zwischen „Brulands Eck“ und Beckum-Roland bereits stark verändert. Während der Verkehr noch täglich über die alte Trasse rollt, sind daneben schon weite Teile der neuen Fahrbahnroute erkennbar, die nicht nur weniger Kurven, sondern deutlich mehr Platz aufweist als der abgängige Vorgänger.

Das letzte, rund 1,5 Kilometer lange Teilstück der Bundesstraße 58 wird großzügig ausgebaut, in Teilen verlegt und mündet in Roland in einem neuen Kreisverkehr. Hinzu kommt auf ganzer Länge ein neuer Radweg. „Die Fertigstellung soll noch in diesem Jahr erfolgen“, so die Planung, die Christian Müller, stellvertretender Niederlassungsleiter des Landesbetriebs Straßen NRW, seit Baustart ausgibt, ohne einen konkreten Termin zu nennen. „Das Ganze ist wie so oft wetterabhängig.“

Fotostrecke: Baustelle B 58 zwischen Ahlen und Beckum Fotostrecke Foto: Christian Wolff

Im zweiten Bauabschnitt, der mit Fertigstellung der Paralleltrasse beginnt, müssen die Autofahrer allerdings erste Einschränkungen hinnehmen. Wer dann von Ahlen in Richtung Beckum will, muss eine Umleitung nutzen – über die L 794. Auch für Vorhelm wird die Maßnahme mehr Umleitungsverkehr bedeuten, denn hier wird der Schwerlastverkehr in Richtung Autobahn bereits umgeleitet.

Die Ausführung hat die Beckumer Firma Pollmann übernommen, die vor 13 Jahren bereits das erste Teilstück des Ausbaus zwischen Ahlen und Roland übernommen hatte. Die aktuellen Baukosten sind mit 2,4 Millionen beziffert. Stolze 25 500 Kubikmeter Straßenaufbruch und Böden müssen ausgebaut und abgefahren werden, 10 000 Kubikmeter Frostschutzschicht werden wieder eingebaut, 700 Meter Entwässerungsleitungen mit unterschiedlichen Durchmessern verlegt, 43 000 Quadratmeter Asphaltschichten eingebaut. Den Abschluss bilden dann neue Schutzplanken, Markierungen, Leitpfosten und Schilder.