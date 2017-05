„Fit in der Freizeit“ laute sein Motto – egal, ob hüpfend oder auf dem Rücken der Pferde. „Wir bieten für jeden das Passende“, ist sich Kaiser sicher. „Wir bieten Kindern schon einiges. Das Hüpfburgen-Paradies oder die kunterbunte Eisenbahn sind immer in Beschlag. Hautnaher Kontakt zu unseren Tieren im Streichelzoo ist möglich, daneben waren viele Spielgeräte, auf denen nach Herzenslust getobt und gespielt werden darf.“

Stefan Kaiser hat durch seine Großeltern und Eltern schon früh den Umgang mit Tieren erlernt und weiß daher, was für sie gut ist. Der Chef des Unternehmens wurde durch seine Vorfahren sehr stark geprägt, denn die Schaustellerdynastie Kaiser ist schon seit Jahrhunderten mit Reitbahnen auf Volksfesten unterwegs.

„Unser Unternehmen ist sehr offen und bei Fragen kann man uns jederzeit sehr gerne ansprechen“, versichert Stefan Kaiser. „Unsere Tiere freuen sich auf Kinder.“ Ziegen, Enten, Gänse, Ponys oder Schweine – alle dürfen gestreichelt werden. „Sie sind Menschen, vor allem Kinder gewöhnt. Sie alle werden liebevoll und artgerecht gehalten.“

Die Tiere würden regelmäßig ausgetauscht, sie können auf Wiesen grasen und zur Ruhe kommen, versichert Kaiser in einer Pressemitteilung. Amtstierärzte kontrollieren demnach ebenso regelmäßig den Pferdebestand. Hufpflege sei genauso wichtig wie die richtige Ernährung und die Haltung in Einzelboxen und ein Freigelände, berichtet der Experte.

„Ringo“ heißt beispielsweise die Kuh zum Streicheln. Sie ist ein echtes bayerisches Original, sehr zahm und angenehm. Frei nach dem Spruch „Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde” können Kinder das beliebte Ponyreiten erleben.

Ein Clown dreht auf dem Kirmesplatz ebenfalls seine Runden und hat mit den Kleinen allerlei vor. Und während die Kinder toben, können sich die Erwachsenen bei kühlen oder warmen Getränken und einem herzhaften Snack entspannen oder einfach nur zuschauen.

Von Donnerstag, 1. Juni, bis Montag, 5. Juni, ist „Das Kinderparadies“ täglich auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz zu finden. In der Woche hat es zwischen 14 und 19 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag sogar von 12 bis 20 Uhr und am Pfingstmontag von 12 bis 18 Uhr. Am Donnerstag ist Familientag mit einem Eintrittspreis von fünf Euro.