Von Ralf Steinhorst

Einfach einen trockenen Abschlussbericht über das Projekt „Zukunfswerkstatt Dolberg“ zu veröffentlichen, war allen Beteiligten zu wenig. Ein Bilanztreffen sollte es dann doch sein. Denn die Veränderungen der vergangenen Jahre im Ortsteil können sich sehen lassen. Am späten Montagnachmittag wurde in der Lambertischule Rückschau gehalten, aber auch noch anstehende Aufgaben angesprochen.

War es das hochsommerliche Wetter oder einfach das Gefühl, in Dolberg läuft es rund? Die schwache Beteiligung wusste Stadtbaurat Andreas Mentz nicht wirklich einzuordnen. „Hier hat sich in kurzer Zeit so viel verändert wie nirgendwo anders in der Stadt“, erinnerte er daran, dass mit der Westernstadt ein umstrittenes Freizeitprojekt, das nie umgesetzt wurde, Auslöser der Zukunftswerkstatt gewesen sei. Und damit die Konzentration auf die Aufgaben, die für einen lebenswerten Ortsteil wichtig sind.

Die Stadtentwickler Markus Gantefort und Thomas Kampmann ließen die einzelnen Projekte Revue passieren. So habe Dolberg mit dem Rewe-Markt ein neues Nahversorgungszentrum erhalten, das zudem ansprechend gestaltet worden sei. „Die Nahversorgung ist hier für Jahre sichergestellt“, bezeichnete Markus Gantefort das als großen Wurf. Hinzu komme die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt mit dem neuen Kreisverkehr. Die Senioreneinrichtung im Bereich der Twieluchtstraße in zentraler Lage werde nun auch endlich entstehen. Damit könne man auch in Dolberg gut alt werden.

Die Jugendarbeit wollte Fachbereichsleiterin Ursula Woltering nicht vergessen. Verschiedene Jugendprojekte hätten hier unter der Leitung von Jens Sobottka zu einer positiven Entwicklung geführt. Sie ging auch auf die Situation in der Flüchtlingsunterkunft in Ostdolberg ein. Diese wird nach der Renovierung bald neue Zuweisungen aufnehmen. Mit Daniel Höckelmann sei bereits ein neuer Einrichtungsleiter gefunden worden.

Ein Dauerthema bildet die Entwicklung des Gewerbegebiets in Ostdolberg, das mit Problemen behaftet sei. Denn dort gibt es keine Interessenten für Neuansiedlungen. Die Grundstückspreise seien mit rund 56 Euro pro Quadratmeter im interkommunalen Wettbewerb nicht konkurrenzfähig, weil es dort keine Förderungen gebe. Zudem erlaube die relativ kleine Gesamtfläche nur kleinteilige Parzellen. Eine Ansiedlung von wenigen Großbetrieben hält Andreas Mentz aus Strukturgründen nicht für wünschenswert. Eine Lösung als Mischgebiet mit Wohnbebauung sah er zudem problematisch. Trotzdem werde die Stadt das Projekt weiter bewerben. Sollten sich Interessenten melden, erscheine eine schrittweise Entwicklung sinnvoll. Zunächst liegt aber erstmal die Weiterentwicklung des Gewerbegebietes Olfetal im Fokus. Denn dort seien aus Sicht der Stadt Investitionen für die Entwicklung wesentlich besser angelegt.

In der abschließenden Diskussionsrunde kam auch die Verlegung der L 547N als Westumgehung zur Sprache. Hier konnte Andreas Mentz keine Angaben zum aktuellen Stand machen. Er gehe aber von einer Umsetzung der Planungen aus.

Wohngebiet Lange Wand „vollgelaufen“

Positiv bewertete der Stadtbaurat die Wohnsituation in Dolberg dahingehend, dass leerstehende Immobilien schnell wieder belegt seien. Nach schleppenden Anlauf der Vermarktung im Wohngebiet Lange Wand sei diese in den letzten zwei Jahren rasant verlaufen. Das habe dazu geführt, dass das Wohngebiet inzwischen „vollgelaufen“ sei. „Das hatten wir so nicht erwartet“, gestand Andreas Mentz ein, der dem Ortsausschuss in seiner Sitzung Vorschläge präsentieren will, welche weiteren Flächen in Dolberg für ein neues Wohngebiet in Frage kommen. Denn das solle jetzt möglichst schnell entwickelt werden. ..