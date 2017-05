Von Sabine Tegeler

Ihre Paraderolle ist die russische Ballettlehrerin Jekaterina Iwanowa: „Wärr macht mit Hugo Häbbefigur?“, liest Autorin Sabine Zett mit dem unvergleichlichen rollenden „rrr“ und hartem Klang. Ihre Zuhörer – Sechstklässler aus der Fritz-Winter-Gesamtschule – lachen sich krümelig.

Das Forum der Stadtbücherei hat sich am gestrigen Dienstag nämlich in eine „Hugo“-Arena verwandelt. Sabine Zett, erfolgreiche Kinder- und Jugendbuchautorin und gebürtige Ahlenerin, liest aus „Hugos geniale Welt“ aus ihrer sechsteiligen Reihe, in deren Mittelpunkt ein zwölfeinhalbjähriger angehender Pubertierling steht, dessen etwas überzogene Selbsteinschätzung das junge Publikum offensichtlich durchaus nachvollziehen kann. Hugo ist einfach wie sie.

Dementsprechend ist es plötzlich ziemlich ruhig im Saal. Die knapp 50 Teenies aus zwei Klassen wollen wissen, was dem tollpatschigen Hugo, der heimlich in Viola verliebt ist und der unbedingt Fußballstar in der Nationalmannschaft werden will, als nächstes Lustiges passiert.

Sabine Zett schafft es mit ihrer lebendigen Erzählweise das Kopfkino der Zuhörer in Gang zu setzen. Und das wird noch unterstützt durch die witzigen Illustrationen aus dem Buch, die sie per Beamer an die Leinwand wirft. Zum Beispiel als der arme Hugo seiner Schwester Anna, die er „die absolute Pest“ nennt, die Zehennägel lackieren soll.

Apropos Schwester: „Wer von euch hat denn auch eine große Schwester?“, lässt es die Autorin nicht beim Vorlesen. Sie zieht die Kinder ins Gespräch. Und fragt gleich die, die aufzeigen weiter: „Wer findet auch, dass seine Schwester die absolute Pest ist?“ Gelächter, Gekicher – Sabine Zett hat alle auf ihrer Seite. 80 bis 100 Lesungen dieser Art absolviert sie im Jahr – das übt. „Mit Lustigem kriegt man die immer“, zwinkert sie im Gespräch im Anschluss. Ihre jahrelange Erfahrung und die Tatsache, dass sie selbst Mutter von zwei mittlerweile erwachsenen Kindern ist, zahlt sich offensichtlich aus.

Nach drei sehr witzigen Leseteilen gibt‘s aber auch noch mehr zu erfahren. Die Mädchen und Jungen dürfen Fragen stellen und wollen wissen, wie lange Sabine Zett überhaupt schon Bücher schreibt („zehn Jahre“) und wie lange es dauert, bis ein Buch fertig ist („drei bis vier Monate für den reinen Text“).

Schmunzeln muss die 49-Jährige bei der Frage, wie es sich denn anfühle, die eigenen Bücher zu lesen: „Wenn das fertige Buch da ist und ich es tatsächlich noch mal lese, dann denke ich oft ,Och. . . das hast du geschrieben? Das ist ja witzig.‘ Es ist ein gutes Gefühl, aber auch manchmal komisch.“

Nach knapp eineinhalb Stunden sind Lesung und Fragerunde vorbei, aber die Jugendlichen – und auch die Lehrer – wollen eine Autogrammkarte, wollen ihre mitgebrachten Bücher signieren lassen und natürlich ein Foto mit der bekannten Autorin.

Als auch der letzte Fotowunsch erfüllt ist, hat Sabine Zett nur ein paar Minuten zum Verschnaufen und ein paar Schlucke Wasser zu trinken – denn schließlich sind schon die nächsten Sechtsklässler auf dem Weg nach oben ins Forum. Und auch bei der nächsten Lesung soll es schließlich reibungslos funktionieren mit dem rollenden „rrr“ von Ballettlehrerin Jekaterina Iwanowa.