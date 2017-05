Harald Krämer hat am Dienstag seinen Antrag zur Hinterlandbebauung an der Alleestraße in dieser Form zurückgezogen. Um die Modalitäten war ein politischer Streit entbrannt. Familie Krämer will die Pläne nun überarbeiten und dann einen neuen Antrag stellen.

Von Christian Wolff

Im Streit um die von der Familie Krämer angestrebte Hinterlandbebauung zeichnet sich eine Kompromisslösung ab. Das ist das Ergebnis eines Schlichtungsgesprächs mit Bürgermeister Dr. Alexander Berger am Montag – einen Tag vor der entscheidenden Abstimmung im Rat.

Wie berichtet, hatte die CDU-Mehrheit im Ortsausschuss Dolberg gemeinsam mit der FWG gegen die Pläne gestimmt, auf dem rückwärtigen Teil eines langgezogenen Grundstücks zwischen Alleestraße und dem Baugebiet „Lange Wand“ ein Doppelhaus zu errichten. Als Gründe wurden Einwände von Nachbarn angeführt. Negativ ins Gewicht fiel auch die Tatsache, dass sich Familie Krämer vor 17 Jahren nicht an den Erschließungskosten für das Neubaugebiet beteiligt hatte, weil damals noch keine Neubauabsichten bestanden.

Die Ablehnung hatte für helle Empörung auf Seiten der SPD-Fraktion, aber auch bei den Vertretern der Grünen und der Linken gesorgt. Karl-Heinz Meiwes und Petra Pähler-Paul sprachen von einer „Dorfposse“. Sie bezeichneten es als „Sippenhaft“, wenn den Kindern von Harald Krämer eine Baugenehmigung versagt würde, weil dieser vor Jahren unter anderen Prämissen eine Entscheidung getroffen hatte, die sich inzwischen überholt habe.

„Wir ziehen unseren Antrag in bisheriger Form zurück“, sagte Harald Krämer am Dienstag im Redaktionsgespräch. „In Zusammenarbeit mit unserem Architekten werden wir nun eine neue Konzeption erstellen.“ Diese sähe beispielsweise vor, den Neubau in einer Flucht mit den bestehenden Gebäuden an der „Langen Wand“ zu errichten, um eine befürchtete Verschattung der benachbarten Gärten zu verhindern. Auch die deutlich teurere Erschließung von der Alleestraße aus würde Familie Krämer dann übernehmen, um die Vorwürfe der 17 Jahre alten Entscheidung zu entkräften. „Dazu wollen wir einen neuen Antrag stellen, der dann wieder im Ortsausschuss, anschließend im Bauausschuss, dann im Hauptausschuss und letztlich im Rat beraten wird“, so Krämer.

Der Ortsausschussvorsitzende Philipp Gößling bestätigte am Dienstag, dass er von der Zurücknahme des Antrags wisse. „Ich stehe der Sache weiterhin offen und neutral gegenüber“, hielt er fest. Ob er an dem Schlichtungsgespräch teilgenommen hat, ließ er hingegen offen. „Dazu kann ich keine Angaben machen.“ Nur so viel: „Ich habe im Vorfeld mehrere Gespräche geführt. Es hat allein drei Termine mit dem Antragsteller gegeben.“