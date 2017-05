Von Ulrich Gösmann

Morgens schwankt der Verkehrsfluss zwischen Chaos und Kollaps, nachmittags wird sie zur freien Rennstrecke. Was aus der Richard-Wagner-Straße erst noch wird, wenn 18 weitere Wohneinheiten hinzukommen? Anwohner befürchten den Infarkt. Weil ihre Wohnstraße nicht länger sich selbst überlassen werden dürfe, machen sie jetzt mobil.

Grünen-Ratsfrau Petra Pähler-Paul hatte mit ihrer Eingabe im jüngsten Bauausschuss die Initialzündung geliefert. Die Veröffentlichung in unserer Zeitung löste in der Vorwoche im Quartier ein Ventil, das Druck angestaut hatte. Am Montagabend ein erstes Nachbarschaftstreffen. Jetzt geht die Unterschriftenliste um. Die, die sie zeitnah im Rathaus überbringen wollen, bitten um ein Gespräch mit dem Baudezernenten. Unter ihnen Kurt Berg, ehemaliger Stadtplaner. Für ihn sei es das erste Mal seit seiner Pensionierung vor zwei Jahrzehnten, sich in städtische Belange einzumischen. Was Not tue, weil es ihn und seine Nachbarn unmittelbar betreffe.

Probleme gibt‘s gleich drei: Das erste baut sich allmorgendlich auf, wenn Schüler der benachbarten Krankenpflegeschule die Richard-Wagner-Straße zum Parkplatz machen. Petra Pähler-Paul hatte bereits im Fachausschuss darauf hingewiesen, dass Grenzen erreicht und Rettungswege blockiert seien. „Wenn von oben ein Wagen kommt, kommt von unten keiner mehr durch“, stellt Berg klar. Gegenverkehr weiche in Hauseinfahrten aus oder fahre sich fest. Zunehmend auch Lastverkehr. „Warum müssen hier Busse durch?“, fragt sich Anwohnerin Ursula Bockeloh. Warum Lieferverkehr oder Handwerksbetriebe? Britta Feischen favorisiert eine weitere Markierung von Parkbuchten, damit Gegenverkehr auch wieder möglich sei. Johannes Pieper sieht den Engpass bis in die Nachbarstraßen. Wer von der Kapellenstraße in die Robert-Koch-Straße einbiege, stünde gleich nach der Ampel vor dem ersten abgestellten Auto.

Problem Nummer zwei bringt nach Schulschluss entgegengesetzten Stress auf die Strecke: plötzlich freie Fahrt bis lang durch die Nacht, wenn sich die Richard-Wagner-Straße als Schlupfloch für die empfiehlt, die nicht vor Ampeln der Stadtumgehung oder Buschhoffs Kreisel warten wollen. Sie kürzen durch die Tempo-30-Zone ab. Je später, je schneller – bis in den anderen Morgen, ehe parkende Pflegeschüler per Pkw wieder Tempo aus der Trasse nehmen.

Kurt Berg sieht die Zeit für eine aktuelle Verkehrszählung gekommen: „Wie viele Autos fahren hier rein? Wie viele fahren gleich wieder raus?“ 90 Prozent des Aufkommens sei inzwischen Durchgangsverkehr auf der Nord-Süd-Achse. Warum nicht ein Teilstück zwischen Beethoven- und Koch-Straße in eine Spielstraße umwandeln? Ursula Bockeloh erinnert an die Diagonalsperre: „Sie war eigentlich ideal.“

Problem Nummer drei – so eine wenige Tage alte Befürchtung – baue sich erst noch auf, wenn die Pferdekoppel Wohngebiet wird. Mit 18 Einheiten, mindestens 25 zusätzlichen von den Anwohnern hochgerechneten Autos, die irgendwo hin müssten – und einer Zufahrt über den kleinen Knotenpunkt Wagner- / Lanner-Straße, der einen neuen Konfliktpunkt schaffe. „Es gibt andere Lösungen“, skizziert Berg. Etwa die der Einbahnstraße – und nicht die der Sackgasse mit Wendehammer. Über Wagner- und Lanner-Straße rein, über die Koch-Straße raus. So einfach, so flüssig.