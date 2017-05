Von Sabine Tegeler

Die Handgriffe sitzen: Einer nimmt die Rolldinger, eine andere die Gummi-Weltkugel, der nächste Plakate und Pässe. Wenn das langgediente Orgateam des Mammutspiels einlädt, ist für ein buntes Bild gesorgt. Eines, das allen Ahlener Kindern sagt: In den ersten zwei Wochen der Sommerferien ist für euch wieder richtig was los!

Wobei es allerdings nur für Außenstehende so ausschaut, als konzentriere sich das Spektakel lediglich auf die beiden Wochen: „Eigentlich ist das ganze Jahr über Mammutspiel“, schmunzelt Anna Baumeister bei der Vorstellung am Mittwoch im Sportpark Nord. Die noch relativ neue Jugendförderin der Stadt hat schnell festgestellt, dass Absprachen, Planungen, Ideen für das Ferienspiel dauernd fließen.

Und das macht ja gerade den Erfolg aus – sowohl bei den Kindern als auch den Betreuern. „Wir haben sogar eine Warteliste für Betreuer“, erzählt Miriam Hermes: Beweis für ein tolles Team und viel Spaß auf allen Seiten.

Dann geht‘s um die Fakten 2017: Am Montag, 17. Juli, öffnen sich um 10 Uhr die Tore des Sportpark Nords für bis zu 600 Mädchen und Jungen, die sich wieder auf sechs Kontinente verteilen.

Übersicht Das 29. Ahlener Mammutspiel für Kinder ab dem ersten Schuljahr bis zwölf Jahre läuft vom 17. bis 28. Juli im Sportpark Nord, montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr. Die Eröffnungsfeier startet am 17. Juli um 15.30 Uhr. Immer von 8 bis 10 Uhr wird eine Frühbetreuung in der Don-Bosco-Schule für 15 Euro pro Woche angeboten. Die Kosten für den Ferienpass belaufen sich auf 50 Euro, für das erste Geschwisterkind 40 und jedes weitere Kind 30 Euro. Der Passverkauf startet am Mittwoch, 7. Juni, in den Schulen, Jugendzentren und im Rathaus. Es sind 20 Plätze für Kinder mit Handicap vorhanden. Drei Buslinien sind im Einsatz.

Dort können sie, so Stefan Spreehe, am kulturell-kreativen Angebot teilnehmen. Wen die Bewegungsfreude antreibt, der sucht sich einen der sportlichen Wettbewerbe aus. Und wer weder hier noch dort fündig wird, geht einfach in den „Spaß-Pol“ zum Spielen oder Chillen.

„Wir haben neun Wettkampftage mit etwa 40 bis 45 verschiedenen Wettbewerben“, kündigt Miriam Hermes an. Alles draußen – außer es regnet: „Als Plan B nutzen wir die umliegenden Turnhallen. Und immer vormittags können wir auch ins Freibad gehen.“

Tobias Winopal schaut derweil schon mal auf die Bühne: „Morgens gibt es wie gewohnt das Warm up und immer um 16 Uhr den Tagesabschluss mit Programm.“

Die Kosten für die Ferienpässe sind gleich geblieben: 50 Euro pro Kind, 40 für das erste Geschwisterkind und 30 für jedes weitere. Am Mittwoch, 7. Juni, startet der Verkauf in den Schulen, den Jugendzentren und im Rathaus.

Eltern, die auf eine frühere Betreuung ihrer Kinder angewiesen sind, können sich an Rena Lohel wenden: Sie bietet mit einem kleinen Team eine Betreuung von 8 bis 10 Uhr in der Don-Bosco-Schule an, was 15 Euro pro Woche kostet. Anmeldungen erfolgen dafür direkt bei Rena Lohel unter Telefon 0 15 90 / 4 50 73 14 oder per Mail an lohelr@ahlen.eu.

Auch Kinder mit Behinderung werden extra angemeldet. Dafür ist wie in den vergangenen Jahren Sibylle Kordes zuständig. Sie ist unter Telefon 6 08 78 im Jugendzentrum Ost erreichbar: „Wir sprechen vorher alles notwendige mit den Eltern ab. Jedes Kind bekommt eine eigene Betreuungsperson, die die Familie auch vorher besucht.“ Für die Kinder gebe es ganz im Sinne der Inklusion kein extra Programm: „Sie sind immer bei den Wettbewerben dabei.“

Drei Buslinien bringen die jungen Mammutianer aus Dolberg und Vorhelm sowie dem Westen und Osten morgens rechtzeitig zum Sportpark Nord. Die Haltestellen und Zeiten sind im Ferienpass angegeben. Und ebenfalls wie gehabt ist das gemeinsame Mittagessen, dass für einen Euro zu haben ist.

Mit einer Neuerung will das Orgateam aber dann doch noch ein bisschen die Neugier bei den Kindern schüren: „Es gibt diesmal keine Tagesaufgaben mehr, sondern zwei Wochenaufgaben“, erklärt Tobias Winopal, um gleich schmunzelnd hinterherzuschieben: „Mehr verraten wir aber nicht.“ Nur soviel, dass bei der Eröffnungsfeier am 17. Juli um 15.30 Uhr die Kontinente dafür ausgelost werden. Dann kann sich die Vorfreude jetzt also breitmachen. . .