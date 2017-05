Besuchern des Zechengeländes und den Anwohnern ist nicht verborgen geblieben, dass die Arbeiten am sogenannten Umlagerungsbauwerk intensiv weitergehen. Die Fläche der ehemaligen Kokerei wird so hergerichtet, dass sie aus dem Bergrecht fallen kann.

Von Christian Wolff

Boden, Bagger und Bewegung: Wo früher die Kokerei „Westfalen“ stand, wird seit längerer Zeit wieder ordentlich geschuftet. Die Errichtung eines sogenannten Umlagerungsbauwerks schreitet deutlich sichtbar voran.

„Die Fläche gehört noch immer der Ruhrkohle AG“, informiert Stadtsprecher Frank Merschhaus auf Anfrage unserer Zeitung. „Dort werden jetzt die Arbeiten vorgenommen, die nötig sind, um das Gelände aus der Bergaufsicht nehmen zu können.“ Das Umlagerungsbauwerk nimmt kontaminierte Böden der einstigen Kokereifläche auf und schließt sie mit speziellen Kunststoffdichtungsbahnen sicher ein. Anschließend wird die Oberfläche hergerichtet und in der Regel als Park und Freizeitareal gestaltet. So könne die Bezirksregierung als zuständige Ordnungsbehörde die Fläche aus der Bergaufsicht entlassen und das Gelände der Öffentlichkeit – vielleicht als Naherholungsgebiet – zugänglich gemacht werden.

Der größte Teil der Vorarbeiten ist bereits in den vergangenen Jahren erfolgt. Jetzt wird die Fläche nach und nach glatt gezogen. In weiteren Arbeitsschritten werden die sanierten Bereiche mit angelieferten natürlichen Böden wieder aufgefüllt und das gesamte Gelände entsprechend der vorliegenden Planung kontinuierlich modelliert. Die Bagger- und Lkw-Bewegungen auf dem rund 330 000 Quadratmeter großen Areal hatten jüngst im Stadtplanungs- und Bauausschuss für eine interessierte Nachfrage gesorgt.

Auf dem Gelände sind zahlreiche Großfahrzeuge unterwegs. Foto: Christian Wolff Auf dem Gelände sind zahlreiche Großfahrzeuge unterwegs. Foto: Christian Wolff

„Auf ehemaligen Bergbaustandorten — insbesondere Kokereien – sind häufig Schadstoffe in den Boden eingetragen worden, die das Erdreich verunreinigen“, so Simone Konzelmann-Krause, Leiterin des Grundwassermanagements bei der Ruhrkohle AG ( RAG). Mit ihrem Fachbereich, der die langfristige Überwachung der Grundwasserqualität an ehemaligen Zechen- und Kokereistandorten sowie, falls nötig, die Reinigung des Grundwassers umfasst, übernehme das Unternehmen Verantwortung für das Erbe des Bergbaus.

Mit der Tochtergesellschaft RAG Montan-Immobilien sorgt die Gesellschaft für den Schutz von Mensch und Umwelt im Umkreis der Altstandorte. „Fachleute führen beispielsweise Bodensanierungen im Rahmen von Abschlussbetriebsplanverfahren durch“, berichtet Konzelmann-Krause.