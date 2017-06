Das ist nur ein Drittel der neuen Kaldewei-Werbung an der Fassade des Logistikzentrums. Aber sie reicht schon, um Michael Rathaj und Marcus Möllers am Vormittag aufblicken zu lassen. Foto: Ulrich Gösmann

Von Ulrich Gösmann

Ein kurzer vom Wind inszenierter Tanz in durchlüfteter Höhe, dann sitzt die schöne Unbekannte stramm im Rahmen – und wirkt. Einfach nur vorbeifahren am Kaldewei-Logistik-Koloss an der Bergstraße dürfte seit Mittwochnachmittag mehr denn je schwer fallen, seitdem Ahlens größte Außenwerbung hängt. 850 Qua­dratmeter flächig und 18,5 Tonnen schwer, wirbt sie in kreativer Leichtigkeit für die neue Lust am Bad.

Ging‘s schon mal größer? Marcus Möllers, Marketingmann bei Kaldewei, muss kurz überlegen. Ja, in China, bei einer Flughafenwerbung. Doch was ist Größe draußen am Rollfeld gegen die in einer Stadt. Mit seiner „Ikonischen Inszenierung“ setzt einer der international ganz Großen ein neues Superlativ, das sitzt. Und diejenigen erreicht, die im Zug an Ahlen vorbeirauschen. Sie sind Hauptadressaten. „Bahnreisende sollen Kaldewei als Marke wahrnehmen“, erklärt Marcus Möllers. Ein Name, ein Freisteller, eine Werbebotschaft für den Bruchteil einer Sekunde. Irgendwann wird man sich an Kaldewei erinnern. . .

98 Meter Werbung. Das wirkt! Foto: Ulrich Gösmann 98 Meter Werbung. Das wirkt! Foto: Ulrich Gösmann

Viel hätte auf die 98-mal 10,50 Meter große Freifläche gepasst. Mehr als ein Waschtisch, eine ihren Sinnen verfallene Schöne, der Markenname und die Botschaft „Iconic Bathroom und Solutions“ (Hochwertige Bad-Lösungen). Aber das ist Konzept. Kreative Köpfe aus Hamburg haben den neuen Markenauftritt der Ahlener komponiert. Mit der Agentur Kolle Rebbe ging der Auftrag an eine der renommiertesten Kreativagenturen Deutschlands. Augsburger brachten sie dann auf Folie.

Blicken auf: Michael Rathaj und Marcus Möllers. Foto: Ulrich Gösmann Blicken auf: Michael Rathaj und Marcus Möllers. Foto: Ulrich Gösmann

Das Selbstverständnis der Luxuskommunikation ruht auf drei Säulen, die sich auf dem Großformat wiederfinden: Reduktion, Aufwertung und Emotionalisierung. „Reduktion“ – die auf kompromisslos schwarzem Grund im ersten Drittel kaum als Werbefläche wahrgenommen wird. Doch gerade das spricht für Luxus. „Aufwertung“ – die mit Schlagworten und internationalem Vokabular in den Mittelpunkt der Inszenierung rückt. „Emotionen“ – derer sich ein Model in eleganter und skulpturenähnlichen Haltung neben einem Waschtisch ergibt, um das jüngste Segment der Kaldewei-Produktlinie sinnlich in Szene zu setzen. Seit zwei Jahren im Programm und auf der ISH in Frankfurt gerade erst in 80-facher Vielfalt präsentiert, sprintet es jetzt den Umsatzzahlen von Bade- und Duschwannen nach. Klar, dass der Waschtisch auf über zehn Metern Länge zuerst in den Rahmen gehört.

Um dem neuen Werbeauftritt Halt zu geben, arbeiten sich Montagekräne seit Anfang Mai durch die Fassadenfront. An 55 Punkten wurden Stahl und Isolierung durchbohrt. „Um das Kon­strukt haltbar zu kriegen“, wie Michael Rathaj, Abteilungsleiter Betriebstechnik, erklärt. Immerhin müssten 18,5 Tonnen Stahl stabil auf Stahl sitzen. Sie tragen einen Aluminiumrahmen, in den jetzt die PVC-Planen eingespannt sind. Die Firma Escher und Theiss nahe Augsburg schickte sie durch ihren Digitaldrucker. In Fünf-Meter-Streifen und zu einer Einheit verschweißt. Ob die jedem Wetter trotzt? „Das bleibt alles stramm“, versichert Monteur Thomas Hörmann. Was auch für die schlicht schwarze Reduktionsfläche gelte. Da könne die Sonne noch so lange drauf scheinen. „Das Material gibt nicht mehr nach.“ Wohl aber dann, wenn der Rahmen wieder geöffnet wird. Zum Kollektions- und Bilderwechsel.