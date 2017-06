Mit vielen Vorurteilen, aber auch mit falschen Vorstellungen werden Landwirte immer wieder konfrontiert. Internationale Skandale um Lebensmittel verschärfen diesen öffentlichen Eindruck immer wieder – zum Leidwesen der kleinen und mittleren Betriebe vor Ort, die sich, meist über Generationen hinweg, um artgerechte Tierhaltung, saubere Abläufe und nachhaltigen Schutz der Umwelt bemühen.

Mit dem „Tag der offenen Höfe“ möchte der Landwirtschaftliche Ortsverband Ahlen am Sonntag, 25. Juni, helfen, Hemmschwellen abzubauen. „Wir wollen unsere Betriebe erlebbar machen, Landwirtschaft zum Anfassen eben“, sagt Ortslandwirt Ralf Storkamp. „Viele Bauern werden als ,Giftspritzer‘ oder gar ,Grundwasserverschmutzer‘ betitelt. Wir wollen daher zeigen, was wir wirklich machen. Und dass das gar nicht so verkehrt ist.“ Der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsverbands Ahlen betont: „Wir wollen uns darstellen, nicht rechtfertigen.“

Einige Betriebe stellen sich und ihre Wirtschaftsweise vor, ergänzt von berufsnahen Angeboten wie der „Rollenden Waldschule“ des Hegerings, einem Infomobil des Westfälischen Landwirtschaftsverbands und dem Imkerverein. Die Aktion wird außerdem von der Katholischen Landjugendbewegung ( KLJB) und den Landfrauen getragen, sie auch für die Versorgung mit Speisen und Getränken sorgen.

Zu besichtigen sind die Höfe Schulze Horsel (Sauenhaltung; Im Schliek 16), Kessing (Bullenmast; In der Groeft 41), Rubbert (Ackerbau; Walstedder Straße 291) und Eckervogt (Schweinemast; Walstedder Straße 280). Von 11 bis 16.30 Uhr informieren die Landwirtsfamilien über ihre Arbeit und die Geschichte ihrer Höfe. Die Besucher können sich ein Bild von der „realen Landwirtschaft“ machen, sagt Katja Schulze Horsel.

Ralf Storkamp rechnet indes auch mit kritischen Fragen der Bürger. „Wir wollen eines vermitteln: Der Bauer weiß, was er tut. Die Tiere fühlen sich wohl. Und das soll von den Besuchern weitergetragen werden.“ Er setze auf „freundliche Verbraucher, die uns grüßen“.

Zum Thema Rund 150 Mitglieder umfasst der Landwirtschaftliche Ortsverband Ahlen. Etwa ein Drittel davon bewirtschaftet Vollerwerbsbetriebe, die übrigen Mitglieder arbeiten im Nebenerwerb. Die Anzahl der Betriebe ist in der Tendenz abnehmend, doch: „Die einzelnen Betriebe werden größer“, berichtet Ralf Storkamp, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsverbands. Hauptsächlich handele es sich in der Wersestadt um Familienbetriebe. Von der Ausrichtung her nehme die Schweinemast einen großen Anteil ein. Außerdem habe man etliche Milchkuh- und Bullenmastbetriebe sowie Sauenhaltungen. Den geringsten Anteil machten die Geflügelhalter aus. „Die Art der Arbeit hat sich verändert“, so Storkamp. „Man sitzt heutzutage mehr am Schreibtisch als auf dem Trecker.“ Der Betrieb müsse so aufgestellt werden, dass die nächste Generation noch eine Zukunft habe.

Der Reiz des Schautages liegt auch darin, dass die Gäste in sonst verschlossene Bereiche gehen dürfen, zum Beispiel in die Bullen- und Schweinemastställe. Die Route von Hof zu Hof ist dabei individuell. Infobroschüren mit Lageplänen sind in vielen Schulen, Kindergärten, Geschäften, Banken und bei Ärzten erhältlich.

Zum Thema Die „AZ“ stellt an den folgenden Samstagen jeweils einen der Höfe vor, die sich an dem Schautag beteiligen.