Zum dritten Mal präsentiert die Reihe „Saitenklang“ am Sonntag, 18. Juni, hochkarätigen musikalischen Genuss im Kunstmuseum Ahlen. Beginn der Matinee ist um 11.30 Uhr.

In diesem Jahr spielen das Duo Giussani mit der ungewöhnlichen Kombination von Violoncello und Gitarre sowie Carlos Navarro mit dem vielköpfigen Gitarren-Ensemble der TU Dortmund. Beide Ensembles werden unter anderem Werke des Gitarristen Buck Wolters aus Bergkamen interpretieren.

Mit einer Leidenschaft, die sich unmittelbar auf die Zuschauer überträgt, spielt das Duo Giussani Werke aus drei Jahrhunderten von 1700 bis 2017.

„Ein unglaublicher Könner an der Gitarre“ schrieben die „Westfälischen Nachrichten“ über den Gitarristen Carlos Navarro. Über 200 Auftritte in Deutschland, Europa und Peru sowie verschiedene Radio- und Fernsehübertragungen bestätigen die Qualität des Musikers. Carlos Navarro gehört zu den aktivsten peruanischen Gitarristen seiner Generation.

Er leitet das Gitarren-Ensemble der Technischen Universität Dortmund, das er 2015 gegründet hat. Es besteht aus Lehramtsstudierenden der TU Dortmund und spielt ein breites Programm von alter Musik über Barock, Klassik und Romantik bis zur Moderne.

Die Karten kosten an der Abendkasse zwölf Euro, im Vorverkauf sind sie für zehn Euro zu den Öffnungszeiten im Kunstmuseum Ahlen, Weststraße 98, erhältlich. Vorbestellungen werden unter der Telefonnummer 91 83 30 entgegengenommen oder per E-Mail an 0booking@kulturverein-westfalen.de.

Das Konzert des Kulturvereins Westfalen findet statt im Rahmen der Reihe „Artist and Composer in Residence – Buck Wolters“. Es wurde ermöglicht durch die freundliche Unterstützung der Annelie-Leifeld-Stiftung.