Von Sabine Tegeler

„Juni, Sonne, Gourmetmarktzeit.“ Knapp, aber treffend steigt Andreas Bockholt in ein Thema ein, das zu Pfingsten diejenigen interessiert, die gerne lecker essen und trinken – also eigentlich alle. Zusammen mit seinen Kollegen aus der Wirte GbR und Vertretern der Sponsoren wirbt der Geschäftsführer der Stadthalle am Donnerstagnachmittag für die Schlemmermeile, die – so hofft er – in diesem Jahr mit deutlich besserem Wetter gesegnet sein soll.

Start ist am Freitag um 18 Uhr mit einer kleinen Eröffnungsrunde, die auch dazu dient, den Sponsoren Dank zu sagen: der Sparkasse Münsterland Ost als Unterstützer seit der Stunde Null, dem Handelshof, der auch schon lange Jahre sein Scherflein zum Gelingen beiträgt, und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die in diesem Jahr wieder mit einer stimmungsvollen Beleuchtung das „kleine Werse-Venedig in einem schönen Licht“ erscheinen lässt.

„Die Illumination werden wir ausbauen. Die hat sehr viel Gefallen gefunden“, blickt WFG-Stadtmarketingmanager Carlo Pinnschmidt auf die andere Werseseite, wo bunte Lampen Laune machen sollen. Auch Sparkassenvorstand Roland Klein freut sich aufs Event. Und er wünscht den Beteiligten, „dass sich die Zahl der Plätze an Besuchern verzehnfacht“.

Das wäre bei mittlerweile 950 Sitzplätzen ein Riesenerfolg für Andreas Bockholt (Stadthallen-Restaurant), Berthold Sudhues („Zur Post“ Dolberg), Marcus Schulz (Weinhaus Schulz), Katja Zimmermeier (Holzofenbäckerei Zimmermeier) und die beiden Neuen am Platz – Johannes Süß von Vedder Premiumevent und Christiane Struckholt vom gleichnamigen Partyservice in Tönnishäuschen. Die Gastgeber stapeln aber ein bisschen tiefer: „Wir erwarten rund 8000 Besucher in den drei Tagen“, sagt Andreas Bockholt.

Geöffnet ist der Gourmetmarkt am Freitag bis 23 Uhr, am Samstag von 15 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 21 Uhr. Auf die „rennenden Enten“ des Lions-Clubs Ahlen-Münsterland dürfen sich die Besucher am Samstag um 16 Uhr freuen. Am Sonntag ist ab 11 Uhr wieder der Schiffsmodellclub vor Ort, der seine schönsten Modelle auf der Werse fahren lässt. Und natürlich fachkundige Auskunft zu den Kleinformaten geben kann.

Marcus Schulz macht abschließend noch Geschmack auf den diesjährigen Gourmetmarkt-Wein: „Der Weiße ist der beliebte Silvaner aus Franken. Neu haben wir diesmal aber noch eine Cuvee Rosé.“ Bei diesem Wetter biete sich ein Rosé auf jeden Fall besser an als ein Roter. Beide Weine tragen das Weinetikett 2017, das Rebekka Üre von der Overbergschule gestaltet hat.

Den Eingang zum Gourmetmarkt am Werseufer kann übrigens niemand verfehlen: Von der Weststraße aus werden die Gäste durchs neue Begrüßungstor geleitet.