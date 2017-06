Ahlens Spielplatz-Konzept geht in die nächste Runde. Aufgelöste Standorte werden zu Wiese, Boulebahn oder Generationentreff, Bestandsplätze neu gestaltet. An der Keplerstraße öffnet ein neues Kletterparadies.

Von Ulrich Gösmann

Wirbeln um die eigene Achse, Krabbeln über die Spiralbrücke, Rutschen um die Kurve: Alles geht auf dem knallbunten Sechseck-Turm an der Keplerstraße, wenn zum Wochenende der Bauzaun verschwunden ist. Einige Meter weiter ums Eck geht derweil nichts mehr. Die Kopernikusstraße hat den Kürzeren gezogen, ihr Spielplatz ist verschwunden. Dahinter steckt städtisches Konzept, das jetzt in die Umsetzung kommt. Hier und anderswo im Stadtgebiet, nachdem elf Spielplätze verschwunden sind.

Kurzer Blick zwei Jahre zurück auf die Bestandsaufnahme, derer sich alle 130 Ahlener Spielplätze unterziehen mussten. Wer passt noch in die Zeit? Wer steht noch in kinderreichem Umfeld? Und auch das: Wer ist nur noch Kostenpunkt? Elf Anlaufstellen fielen durch, liefen unter Anliegerbeteiligung mehrfach öffentlich durch Workshops – und verschwanden dann von der Bildfläche. Mit unterschiedlichen Anschlusslösungen. Aktuelles Beispiel: die Plätze an Kepler- und Kopernikus­straße. Der eine wird in dieser Woche von Grund auf saniert, der andere Wiese.

Endspurt an der Keplerstraße. Foto: Ulrich Gösmann Endspurt an der Keplerstraße. Foto: Ulrich Gösmann

Klassisch Spielplatz ist kaum noch etwas an der Keplerstraße, seitdem das Standard-Mobiliar aus den 80ern demontiert und der Multi-Funktions-Tower montiert in der Sonne glänzt. „Er ist anspruchsvoller“, sagt Robert Schmäing, der den Aufbau für die Ahlener Umweltbetriebe koordiniert. Motorische Bewegungsabläufe würden stärker gefördert, der Gerätepark sei einsichtiger. Dadurch falle auch der schneller auf, der Blödsinn mache. Mit im Paket: eine neue Generation frei schwebender Wackeltiere. Mal als Giraffe, mal als Strauß. Bis zum Wochenende sollen sämtliche Betonfundamente so weit getrocknet sein, dass der Platz wieder freigegeben werden kann.

Geräumt: der Spielplatz Kopernikusstraße wird Wiese. Foto: Ulrich Gösmann Geräumt: der Spielplatz Kopernikusstraße wird Wiese. Foto: Ulrich Gösmann

Ein bisschen länger wird‘s damit an der Kopernikus­straße dauern. Vergangenes Wochenende erregten sich noch Facebook-Nutzer über Stillstand und Sinn der Stilllegung. Inzwischen liegt Mutterboden – Aushub vom Spielplatz Kepler­straße – auf ganzer Fläche, die nun eingesät wird. Künftig reicht hier der Rasenmäher zur Unterhaltung.

Eine andere Entwicklung nimmt der Miniplatz neben der Martinschule. Am Brüggel hat sich ein Initiativkreis für eine Boulebahn stark gemacht und will sie selbst pflegen. Hier füllt sich ein Antrag der Grünen vom April 2016 – „Patenschaften für Spielflächen“ – mit Leben.

Bewegung auch an zwei anderen Plätzen, die heiße Kandidaten für Pilotprojekte sind. Anwohner der Josef-Lanner-Straße sind an diesem Freitag im Rathaus, um mit Vertretern des Jugendamtes und der Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ Visionen für einen Mehrgenerationenplatz zu entwickeln. Ende offen. Ähnliches könnte am Siemensweg in die Umsetzung kommen.

Der Brüggel-Spielplatz wird Boulebahn. Foto: Ulrich Gösmann Der Brüggel-Spielplatz wird Boulebahn. Foto: Ulrich Gösmann

Frei von Visionen sind andere Spielplätze, die jetzt keine mehr sind. Sie werden Baufläche. Fachausschüsse werden in diesem Jahr die Vergabekriterien festlegen. Dann gehen sie in die Vermarktung.