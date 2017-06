Die Organisatoren laden zum Dorfteichfest am 24. Juni ein. Foto: Ralf Steinhorst

Die Dolberger haben Grund zum Feiern: Ihr Dorfteich ist nach unermüdlicher Arbeit wieder ein ansehnliches Gewässer. Am Sonntag, 24. Juni, steigt aus diesem Anlass ein musikalisches Fest.

Von Ralf Steinhorst

Die Dorfteichneugestaltung in Dolberg begann 2014 mit der Planung, inzwischen erstrahlt das hinter der Gärtnerei Teipel gelegene Gewässer in neuem Glanz. Das wird am Samstag, 24. Juni, ab 15 Uhr mit Musik des Blasorchesters Dolberg gefeiert.

Über 200 Kubikmeter Schlamm wurden ausgebaggert, Fördermittel durch das Land und den Kreis sowie materielle und finanzielle Unterstützung der Stadt machten die Neugestaltung möglich. Die Eigenleistung der Dorfgemeinschaft, besonders durch Heimatverein und Königskompanie des Schützenvereins, waren bei der Umsetzung genauso wichtig wie die zum Teil gemeinnützige Unterstützung der Dolberger Unternehmen Düpmeier, Lodenkemper, Schröer und Teipel. Auch die Eigentümerfamilie Ludger und Christiane Markenbeck hat die Initiative unterstützt.

Der Fischbestand wurde durch den Löschzug in andere Gewässer umgesetzt, der Wasserpegel angehoben und der Durchfluss optimiert. Damit der Dorfteich auch zukünftig ein ansehnliches Gewässer bleibt, übernehmen die Stadt , die Familie Markenbeck und die Königskompanie die Pflege. Zwei Dorfteichbeauftragte koordinieren das. Wie bisher bleibt der Heimatverein Pächter des Teichs.

Zum Abschluss der Arbeiten soll kräftig gefeiert werden. Da das Blasorchester Dolberg in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert, hat der Musikverein auch gleich die Veranstaltungsleitung übernommen. Das Orchester wurde 1997 unter Franz Josef Göcke als Kapellmeister und Jochen Rabe als Vorsitzendem gegründet. Es hat zurzeit 35 aktive Musiker, Kapellmeister ist heute Julian Peppersack.

Ein Zelt wird das Dorfteichfest wetterunabhängiger machen, ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, Gegrilltes und Festbier aus Krügen. „Das wird ein schönes Fest“, lädt Jochen Rabe ein. Der Eintritt ist frei, der Erlös kommt fließt in die musikalischen Erziehung von Kindern und Jugendlichen.