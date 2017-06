Von Sabine Tegeler

Knapp 100 Gesichter liegen am Donnerstag auf dem Tisch im Lehrerzimmer der Geschwister-Scholl-Schule. Jugendliche und erwachsene Gesichter, lächelnde und nachdenkliche.

Abschied von der Geschwister-Scholl-Schule – der nächste Akt: Lehrer Michael Wiehagen hat alle die fotografiert, die noch an der Schule im Burbecksort wirken – Schüler, Lehrer, Sekretärin, Hausmeister, Reinigungskräfte. Und natürlich Schulhund Emma, der treue Begleiter von Sekretärin Petra Hoffmann.

„Die Bilder hängen wir gleich im Eingangsbereich zu einer Collage auf“, sagt Michael Wiehagen. Wenn in den kommenden Wochen Abschied und Entlassung gefeiert werden, sind die Bilder Blickfang für die Gäste. Die Idee, so Wiehagen, stamme von seiner Kollegin Gertrud Schnapp. Die war nach Besuch einer Fotoausstellung mit der Anregung ins Lehrerzimmer gekommen.

Der Musik-, Kunst- und Englischlehrer improvisierte ein bisschen: „Mit einer Leinwand, Licht und Stativ. Nachbearbeitet habe ich die Bilder dann mit einem Weichzeichner und einem Sepia-Filter.“ Im Ergebnis bleibt das Wesentliche: Augen, Lächeln. Kein Gepose.

Mit dieser Aktion hat der Lehrer ein persönliches Ziel erreicht: „Ich wollte die Schule nicht weggehen lassen, ohne das Augenmerk auf die doch etwas versteckte Kreativität hier zu lenken.“

Die sei übrigens, so schlägt er einen Bogen, durch die Projekte von Manfred Brückner an der Schule hervorragend vertreten und gefördert worden. Der Ahlener Künstler führte 2006 an der Geschwister-Scholl-Schule die erste Aktion im Rahmen von „Schule und Kultur NRW“ durch. „Wachstum“ lautete das Motto und gemeinsam mit den Jugendlichen entstand ein 16-teiliges Wandbild.

„Damals dachte ich, ok, ein Projekt. Jetzt sind elf Jahre draus geworden.“ Elf Jahre, in denen er die Mädchen und Jungen an künstlerische Themen, aber auch künstlerisches Handwerk heranführte. Noch bis zum Schuljahresende läuft die hier letzte „Schule-und-Kultur“-Aktion. „Innen und Außen“ ist das Thema. „Von Wachstum bis Innen und Außen – so schließt sich der Kreis“, schwingt ein bisschen Wehmut in Manfred Brückners Stimme mit.

Besonders wichtige Werke waren für ihn die Pflanzung des Peace-Zeichens am Telgter Pilgerweg vor einigen Jahren und „Unser Weg nach Deutschland“, wo er mit geflüchteten Kindern arbeitete. „Und ein Eckpfeiler für mich: dass unser Film aus dem Projekt ,Gemeinsam Start‘ 2012 beim UN-Weltgipfel in Brasilien gezeigt wurde. In Dauerschleife im deutschen Pavillon.“

All diese Erinnerungen nimmt Manfred Brückner, der den Jugendlichen der Geschwister-Scholl-Schule „ganz große Kapazitäten“ bescheinigt, jetzt mit nach Hause. „Das gezielte Arbeiten mit den Jugendlichen wird mir schon fehlen“, sagt er.

Aber da gebe es ja auch noch sein Projekt mit den Jugendlichen im Ostenstadtteil. Und seinen Hauptfokus wolle er nun auf Wien legen, wo er die Idee der „Stärkefabrik“ umsetzte und sich junge Menschen unter Anleitung von Künstlern ausprobieren können. Auch habe er eine Anfrage aus Gütersloh, um dort mit behinderten Erwachsenen kreativ zu arbeiten.