Chaotische Bilder boten sich am Donnerstag nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 58 nahe Drensteinfurt. Foto: Christian Wolff

Am Tag nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 58 hat die Polizei die Schadenshöhe bekanntgegeben. Sie liegt bei rund 240 000 Euro. Es hatte am Donnerstag, 1. Juni, mehrere Schwerverletzte gegeben.

Von Christian Wolff

Bei dem spektakulären Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 58 (wir berichteten) ist am Donnerstagnachmittag ein Sachschaden von mindestens 239 000 Euro entstanden. Das teilt die Pressestelle der Kreispolizeibehörde auf Anfrage unserer Zeitung mit. Neben dem 24-jährigen Unfallverursacher, der leichte Verletzungen davontrug, wurden ein 53-jähriger Ahlener, ein 35-jähriger Mann aus Münster sowie eine 37-jährige Frau aus Münster schwer verletzt. Ein 52-jähriger Münsteraner erlitt leichte Verletzungen. Nach wie vor unklar ist, warum der Porsche-Fahrer auf dem Weg von Ascheberg nach Drensteinfurt auf gerader Strecke in den Gegenverkehr gekommen ist. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Der 24-Jährige hatte eine Kettenreaktion ausgelöst, die für ein stundenlanges Verkehrschaos sorgte. Die B 58 wurde erst am Abend wieder freigegeben.