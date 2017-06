Die offizielle Eröffnung folgt noch. Aber der Einzug der ersten Bewohner ins neue „Haus Harmonie“ an der Südstraße läuft bereits. Dazu gehört auch Heinz Hanewinkel, der damit in ein Quartier zurückgehrt, wo er früher schon mal 30 Jahre seines Lebens verbracht hat.

Von Christian Wolff

Der letzte Umzug ist für Heinz Hanewinkel noch gar nicht lange her. „Vor 15 Jahren war das“, erinnert er sich. „Da war ich gerade 75.“ Und nun werden erneut Kartons ein- und ausgepackt. Der Senior gehört zu den ersten Bewohnern im neuen „Haus Harmonie“ an der Südstraße 21. Seit Monatsbeginn hat er den Schlüssel in sein neues Leben im Zentrum der Wersestadt.

Für den Ahlener ist es sogar mehr als das: Es ist eine Rückkehr zu den eigenen Wurzeln. „Die Umgebung hier kenne ich wie meine Westentasche“, erzählt Hanewinkel. „Ich habe schon 30 Jahre lang an der Südstraße gewohnt – von meinem 27. Lebensjahr an. Groß umgewöhnen muss ich mich in der Umgebung nicht.“

Technisch auf dem neuesten Stand ist auch der Türöffner, der mit einem kleinen Farbbildschirm ausgestattet ist. So können ältere Menschen wie Heinz Hanewinkel genau sehen, wer bei ihnen klingelt. Ein Aspekt, der für erhöhtes Sicherheitsgefühl sorgt.

Auch wenn Gisela Pluska fleißig mithilft, muss sich Hanewinkel in diesen Tagen die nötigen Ruhepausen gönnen. „Eins nach dem anderen“, sagt er – und schaut ein wenig unzufrieden auf die Unordnung, die es in den kommenden Tagen zu beseitigen gilt. „Ich bin froh, wenn ich gleich mal die Beine hochlegen kann.“ Dennoch: „Das ist alles sehr schön hier. So schön habe ich es mir vorher gar nicht vorgestellt“, gibt Heinz Hanewinkel zu. Gisela Pluska nickt und wird noch deutlicher: „Traumhaft schön, sehr hell.“ Ein besonderes Lob hat sie derweil für die Handwerker im Haus übrig, die parallel zu den ersten Einziehenden noch einige Rest- und Feinarbeiten erledigen müssen. „Alle sind so hilfsbereit. Komme ich mit einem schweren Karton ins Haus, ist schon jemand da, der ihn mir abnimmt und in die Wohnung trägt.“ So etwas habe sie noch nie erlebt. Der eine oder andere helfe nebenbei auch beim Anbringen von Lampen oder Ähnlichem. „Diese Freundlichkeit muss man heutzutage einfach loben.“

18 von 21 Wohnungen, die im „Haus Harmonie“ entstanden sind, haben bereits einen neuen bzw. künftigen Bewohner. Und auch für Almir Mehovic, Bauherr und Chef des „Mobila“-Pflegedienstes, steht derzeit ein Umzug an. „Wir werden mit unserer Tagespflege in Zukunft direkt im Haus ansässig sein“, sagt er. Kurze Wege und Nähe zu den Bewohnern seien ihm sehr wichtig. „Hinzu kommt auch noch ein Café im Erdgeschoss, das für jedermann zugänglich ist.“ So kehrt auf dem ehemaligen Gelände der Spedition Riesenbeck, das über viele Jahre brach lag, wieder pulsierendes Leben ein.

Mehovic hat in den vergangenen Tagen und Monaten fast jeden Tag auf der Baustelle verbracht. Er kennt jeden Winkel des Gebäudes, möchte zur Eröffnung – voraussichtlich Mitte Juli – alle Räume und Außenanlagen in bestem Zustand präsentieren. Apropos Außenanlagen: Umgeben von grünem Rasen und Wegen wurde inzwischen auch eine Boulebahn eingerichtet, an der sich Bewohner und Gäste jederzeit betätigen dürfen.

Zum Thema Anmeldungen für die Tagespflege im „Haus Harmonie“ und Informationen für Interessierte gibt es unter der Telefonnummer 7 66 74 42.