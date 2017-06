Stehen für das Wohl ihrer Tiere: Friedhelm Kessing sen., Anne Kessing, Hendrik Kessing mit Hund Emma, Sophia Kessing und Friedhelm Kessing jun. (v.l.) auf ihrem Hof, der seit Generationen in Familienbesitz ist.Friedhelm Kessing schwingt die Futterschaufel. Für die Bullen ist das der Höhepunkt des Tages. Foto: Peter Schniederjürgen

Von Peter Schniederjürgen

Landwirtschaft steht in der Kritik. Tiermast ganz besonders. Dagegen gehen Landwirte rund um Ahlen nun in die Offensive. „Wir zeigen den Bürgern, wie wir arbeiten und laden alle, die es genauer wissen wollen, auf unseren Hof ein“, sagt Friedhelm Kessing. Er öffnet seinen Bullenmastbetrieb am Sonntag, 25. Juni, zur Besichtigung.

„Wir wollen aufklären und das hohe Niveau unserer Tierhaltung, die Qualität unserer Tiere und damit unserer Nahrungsmittel zeigen“, ergänzt Kessing. Zwischen Ahlen und Walstedde liegt sein Hof. Kessings sind Landwirte seit unzähligen Generationen. Es ist eindeutig mehr als ein Job, den die Bauern aus Leidenschaft machen. Zwar präsentieren sie nicht das Idyll mit glücklichen Kühen auf Blumenwiesen. Doch der Blick in den großen, hellen und offenen Stall des Bullenmästers zeigt ruhige und entspannte Tiere.

Unruhe kommt erst auf, als der Landwirt mit der „leckeren“ Handkarre in den Stall kommt. „Das ist der Höhepunkt des Tages für die Tiere“, schmunzelt Friedhelm Kessing. Mit kräftigen Schwüngen verteilt er Kraftfutterpellets. Das lassen sich die unterschiedlich großen Bullen nicht entgehen. Ruhig und unaufgeregt trollen sie sich an ihre Futterplätze. Damit beginnt das große Fressen.

Im Uhrzeigersinn sind die Tiere nach Größe hier in großen Laufställen untergebracht. Wenn sie sich nicht auf Stroh wiederkäuend ausruhen, geht’s zum Futter an die Stallgasse. Insgesamt 150 stattliche Tiere werden von der Familie versorgt. Das sind Ehefrau Anne und Sohn Hendrik, immer dabei ist Friedhelm senior. Junior Hendrik bereitet sich gerade auf die Ausbildung zum Landwirt vor. Das liegt in der Familie, denn bereits Opa Friedhelm ist Agraringenieur.

Im Betrieb werden die zugekauften Bullenkälber auf ihr Schlachtgewicht von 500 Kilogramm gebracht. „Das dauert im Allgemeinen rund zwei Jahre“, führt Jungbauer Hendrik aus. Auffallend dabei ist die Artenvielfalt. Da stehen die Liomusin-Bullen, Ueckermarker, Charolais, Blaue Belgier und einige Rassen mehr in bunter Eintracht im Stall.

Die Familie Kessing freut sich auf viele Besucher und darauf, Vorurteile abzubauen. „Was hier zu sehen ist, wird für sich sprechen, da müssen wir nicht mehr viel erklären“, zeigt Friedhelm Kessing nicht ohne Stolz auf seine prächtigen Tiere. So gibt es hier zum „Tag des offenen Hofes“ viel zu entdecken. Für experimentierfreudige Gäste steht eine Modellkuh für Melkversuche bereit. Auf dem Grill brutzeln leckere Hamburger, natürlich aus bestem Rinderhack und die legendären Kuchen der Landfrauen locken zum Kaffee auf dem Hof Kessing. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.