Von Ulrich Gösmann

Es ist angerichtet! Genießer sind auf dem Gourmetmarkt unter sich. Die kleinen Delikatessen sorgten schon zum Auftakt am frühen Abend für volle Platzbelegung am Werseufer. Ein leichtes Lüftchen zu sanftem Soul – dem setze die Speisekarte bei mediterranen Temperaturen noch ein fein abgeschmecktes Sahnehäubchen auf.

Fotostrecke: Eröffnung Gourmetmarkt Fotostrecke Foto: Ulrich Gösmann

Die drei Garanten für drei Sinne verwöhnende Schlemmertage machte Verwaltungschef Alexander Berger gleich aus: „Der Bürgermeister ist fürs Wetter zuständig, die Sparkasse fürs Sponsoring und die Gastronomie für die Verpflegung.“ Wetterunsicherheiten wischte Stadthallenchef Andreas Bockholt von der Karte: „Die Prognosen sind nicht optimal. Aber das wird schon.“

Der Gourmetmarkt hat am Samstag von 15 bis 23 Uhr, am Pfingstsonntag von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Das Entenrennen unter der Regie des Lions-Clubs startet am Samstag um 16 Uhr...