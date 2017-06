Ein gelber Teppich legte sich auf die Werse, nachdem die 3000 nummerierten Plastikenten aus luftiger Höhe zu Wasser gelassen worden waren. Im Schneckentempo trieben sie in Richtung Rubberts Mühle.. Foto: Reinhard Baldauf

Für den guten Zweck gingen am Samstagnachmittag 3000 gelbe Plastikenten baden. Beim Entenrennen des Lions Clubs Ahlen-Münsterland stimmten in diesem Jahr Wetter, Windrichtung und selbst die Geschwindigkeit der Werse.

Von Reinhard Baldauf

Kurz nach 16 Uhr wurden die Tierchen von Volker Lembken und Josef Leifeld ins Wasser gelassen und schnell trieben sie in Richtung Rubberts Mühle. Ausführlich erklärte Moderator und WN-Redakteur Jörg Pastoor den Ablauf. Sein Dank galt allen Sponsoren, besonders der Feuerwehr sowie den Firmen Behrens und Lohrmann.

Der Lions-Vorsitzende, Werner Leifert freute sich über den Rekordverkauf. Von 3000 Losen für das Entenrennen waren 2972 Stück verkauft worden. „Der Erlös kommt der Kinder- und Jugendarbeit in Ahlen zu Gute“, erklärte Leifert, der den Spendern von Sach- und Geldpreisen dankte. Er hob auch hervor, dass mit Bändern gezeichnete Enten dabei seien. „Die Kindergärten spielen eine besondere Rolle“, erzählte er Hier seien Sonderpreise in Form von Bargeld zu gewinnen.

Während die Enten auf ihrem Weg waren, interviewte Jörg Pastoor Besucher und veranstaltete auch ein Rätsel. Da wollte er wissen, der wievielte Gourmet-Markt es denn gerade sei? Mit einer kleinen Hilfestellung kam die richtige Antwort: „Der 16.!“ Dafür gab es Essensgutscheine.

Die Startnummer 1062 gewann beim Rennen den 1. Preis, einen Einkaufsgutschein in Höhe von 300 Euro. Ein Einkaufsgutsein in Höhe von 200 Euro ging an die Nummer 1509. Alle weiteren Platzierunegn und Preise im Netz.