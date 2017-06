Von Ralf Steinhorst

Der Ahlener Karneval kann auch zukünftig mit der KG Nett un Oerndlik planen. Das ergab eine außerordentliche Mitgliederversammlung am Pfingstsonntag in der AWO-Begegnungsstätte. Nach einer überraschenden Wende in einem wichtigen Streitpunkt trat ebenso überraschend der alte Vorstand zur Wiederwahl an und wurde von den Mitgliedern überwältigend bestätigt. Damit ist die Führungskrise überstanden und die Gefahr, den Verein wegen fehlenden Vorstands abwickeln zu müssen, gebannt.

In der Jahreshauptversammlung am 28. April hatte der am Sonntag nicht anwesende Hans Bongen als Sprecher des Prinzengespanns dem Vorstand der Karnevalsgesellschaft vorgeworfen, versucht zu haben, für die Prinzenkombo bestimmte Gelder zu unterschlagen. Darauf trat der alte Vorstand nicht mehr zur ordnungsgemäß anberaumten Neuwahl an. Da keine anderen Kandidaten gefunden werden konnten, musste eine außerordentlichen Mitgliederversammlung angesetzt werden, um einen neuen Vorstand zu finden.

Passend zum Pfingstfest hoffte Ralf Marciniak, der als neutrale Person und Nichtmitglied zunächst die Versammlung leitete, auf den pfingstlichen Geist in der Debatte. „Wir werden hier heute versuchen, einen Neustart hinzubekommen. Freunde, wir brauchen euch!“, appellierte er an die 32 Mitglieder der drittältesten Karnevalsgesellschaft Ahlensias, von denen 31 stimmberechtigt waren.

Die persönlichen Erklärungen von Stadtprinz Pille I. (Peter Przyluczky) für das Prinzenteam und Alexandra Matyssek für den alten Vorstand ebneten dann den Weg für den Neustart. In der Zwischenzeit hatten sich beide Seiten getroffen und die Gräben zugeschüttet, weil sich die Vorwürfe in mehrerer Hinsicht als haltlos erwiesen hatten.

„Es ist scheiße gelaufen“, sprach Peter Przyluczky Klartext und nahm die Vorwürfe zurück: „Ich möchte mich beim alten Vorstand entschuldigen“. Er verband das mit der Hoffnung, der Vorstand möge bereit sein, zur Wiederwahl anzutreten.

Alexandra Matyssek ging inhaltlich auf die Vorwürfe der Unterschlagung ein und betonte, dass es diese nie gegeben habe und auch das vom BAS geführte Prinzenkonto nie eine Unterdeckung aufgewiesen habe.

Um eine Einarbeitung des neuen Vorstands zu erleichtern, stimmte die Mitgliederversammlung dem Vorschlag Ralf Marciniaks zu, dass der neue Vorstand zunächst eine verkürzte Amtszeit bis zur Jahreshauptversammlung im April 2019 annehmen kann. Vorstandsmitglieder werden üblicherweise auf vier Jahre gewählt. Überraschend verkündete dann Jenny Schwippe, dass der alte Vorstand sich in einer Sitzung des Großen Rates am 9. Mai bereiterklärt habe, nun doch zur Wiederwahl anzutreten.

In geheimer Wahl wurde dann Karl-Heinz Wilk mit 25 Ja- und sechs Neinstimmen ohne Enthaltung wiedergewählt. Er sei seit 35 Jahren in diesem Verein und habe dort viele Höhen und Tiefen erlebt. „Ich hatte schlaflose Nächte bei dem Gedanken, den Verein abwickeln zu müssen“, fasste er seinen Gemütszustand in den letzten Wochen zusammen. Das aber wolle er nicht. Der Vorstand habe aus seiner Sicht gut gearbeitet, auch wenn Fehler gemacht worden seien. Er hoffte, dass auch seine bisherigen Mitstreiter im Amt bestätigt werden.

So kam es dann auch. Ludger Karshüning wurde als Vizepräsident wiedergewählt, genauso Alexandra Matyssek. Nachdem Tanja Kemper ihre Amtsverzicht auf die Position des Säckelmeisters bekräftigt hatte, übernimmt Rainer Kersting das Amt nun auch offiziell.

Nächste Versammlung am 25. Juni

Die Wiedergewählten treten nun doch die satzungsgemäß vorgesehene Laufzeit an. Verena Ebbers und Nadine Pruß bilden zukünftig den Festausschuss, Michael Lehmann wurde zum Kassenprüfer berufen.

Am 25. Juni um 10 Uhr wird in der AWO-Begegnungsstätte eine weitere außerordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Dann soll der Verein bei noch nicht behandelten Themen weiter in die Spur kommen.