Von Ralf Steinhorst

Der neue Grenzstein an der Waldhausstraße in Ostdolberg an der Grenze von Ahlen-Dolberg, Hamm-Uentrop und Lippetal-Lippborg kennzeichnet gleich ein Länderdreieck. Dieser wurde am Freitagnachmittag während eines Schnadegangs bei heißem Sommerwetter feierlich enthüllt. Trotz der Grenzen betonten alle Redner die verbindenden Elemente der Bezirke.

Organisiert hatte der Heimatverein Dolberg den Gang, der damit den zweiten Grenzstein enthüllte. Da der Stein sozusagen in einem Dreiländereck liegt, war die Zahl der Offiziellen enorm. So konnte der Heimatvereinsvorsitzende Theo Kerkmann Vertreter der Stadt Ahlen, Stadt Hamm und der Gemeinde Lippetal genauso begrüßen wie Mitglieder von Vereinen aus Ahlen Hamm-Heessen, Lippetal und Walstedde, die die heimatlichen Traditionen fördern.

Eine Flasche „Lippetropfen“ überbrachte die Lippborger Heimatfreundin Irmgard Pösentrup an Theo Kerkmann. Hamms Bürgermeisterin Monika Simshäuser (v. r.) beobachtete die Szene Foto: Ralf Steinhorst Eine Flasche „Lippetropfen“ überbrachte die Lippborger Heimatfreundin Irmgard Pösentrup an Theo Kerkmann. Hamms Bürgermeisterin Monika Simshäuser (v. r.) beobachtete die Szene Foto: Ralf Steinhorst

Zunächst trafen sich die Heimatfreunde auf dem Hof Schlotböller am Ostdolberger Weg, von wo aus sie einen 1,2 Kilometer langen Weg zum Grenzstein zu Fuß zurücklegten. „Das ist eine sehr unscheinbare Grenze“, betonte Theo Kerkmann. Und doch trennt sie sogar heute zwei Regierungsbezirke, nämlich die von Arnsberg und Münster. Der Dolberger Heimatvereinsvorsitzende legte Wert darauf, dass diese Grenze nicht abbindet, sondern vielmehr verbindet.

" „Das ist eine sehr unscheinbare Grenze.“ Theo Kerkmann "

Sie sei nicht mit Speer und Bogen gekommen, sondern mit einer Flasche Lippetropfen, stellte auch Irmgard Pösentrup vom Heimatverein „Die Brücke“ aus Lippetal das friedliche Miteinander heraus. Schließlich sei man ja nicht miteinander verfeindet. Als Vertreter des Ortsausschusses Dolberg erinnerte Heinrich Artmann an die Geschichte der Schnadegänge, die als Brauch von den Heimatvereinen wiederbelebt wurden. Bis zum Jahr 1817 dienten sie bei der Kontrolle der Korrektheit der Gemeindegrenzen, waren dann aber nicht mehr notwendig und gerieten vielerorts in Vergessenheit.

Die stellvertretende Ahlener Bürgermeisterin Rita Pöppinghaus-Voss vertiefte den Sinn der Schnadegänge dahingehend, dass Neubürger dabei „gepoaläst“ wurden und so als Poalbürger bezeichnet werden konnten, also als Alteingesessene. Darauf, dass die Grenze nicht immer eine Trennlinie zwischen zwei Regierungsbezirken war, wies Hamms Bürgermeisterin Monika Simshäuser hin. Denn Lippborg und auch Heessen gehörten dem Kreis Beckum an, bevor die kommunale Neuordnung in den 1970er Jahren Lippborg dem Landkreis Soest und Heessen der Stadt Hamm zuordneten. Die wenigen Kontakte der Nachbarstädte Hamm und Ahlen seien auch darauf zurückzuführen, dass Ahlen mehr dem Münsterland und Hamm dem Ruhrgebiet zugewandt sind.

Nach dem Rückweg zum Hof Schlotböller ließen die Heimatfreunde den Abend gemütlich bei Kaltgetränken und Gegrilltem ausklingen. Zur Unterhaltung trugen das Jugendblasorchester Dolberg und die Volkstanzgruppe des Heimat-Förderkreises Ahlen bei.