Laue Sommernacht am festlich illuminierten Werseufer. So ließ es sich aushalten. Einzig das Wetter funkte gelegentlich feucht dazwischen. Foto: Reinhard Baldauf

Das war‘s. Ahlen hat‘s sich an den Pfingsttagen schmecken lassen. Drei Tage war das Werseufer Schlemmermeile.

Von Reinhard Baldauf

Mit zwei neuen Anbietern präsentierte sich zu Pfingsten der 16. Ahlener Gourmet-Markt am Werseufer im Schatten des Rathauses. Viel Lob gab es von den Besuchern, aber auch einige Verbesserungsvorschläge. An drei Tagen konnte wieder in gemütlicher Atmosphäre geschlemmt, beziehungsweise gekostet werden. Die Vielzahl der Speisen lud einfach ein, nicht nur ein Angebot zu probieren. Dazu gehörte natürlich der Gourmet-Markt-Wein, der um einen Rosé erweitert worden war.

„Kann ich den Stuhl haben“, war am Freitagabend die am meisten gestellte Frage. Trotz eines erweiterten Sitzplatzangebots, reichten zeitweise die Plätze nicht aus. So groß war der Andrang. „Viele haben nach den Wettervorhersagen für das Pfingstwochenende gedacht, lass uns mal heute hingehen“, wurde bei der offiziellen Eröffnung gemutmaßt.

Neben dem Restaurant in der Stadthalle, dem Hotel Restaurant „Zur Post“ der Familie Sudhues aus Dolberg und der Bäckerei Zimmermeier waren in diesem Jahr erstmals der Partyservice Struckholt aus Tönnishäuschen und Vedder Premiumevent aus Westkirchen dabei. Ohne das Weinhaus Schulz mit einer riesigen Auswahl an heimischen und Internationalen Weinen läuft der Gourmet-Markt natürlich nicht. Aber auch Cocktails, Softdrinks und Bier gehörten dazu.

Fotostrecke: Ahlener Gourmetmarkt 2017 Fotostrecke Foto: Reinhard Baldauf

„Es fehlen Restaurants aus Ahlen. Ein Italiener wäre auch schön“, lautete eine Anregung. In Sachen Internationalität könnte sich einiges tun. „Wir haben uns den Gourmetmarkt jetzt einige Jahren angeschaut und haben festgestellt, das kann der „Lehmofen“ schaffen“, erklärte Salih Celik und machte deutlich: „Wir würden gerne ab dem nächsten Jahr mitmachen.“

„Die Schlangen vor den Ständen sind noch etwas lang“, meinten Armin und Hildegard Künne am Freitag und genossen erst noch ein Bier. Von der Atmosphäre waren sie angetan: „Wie erwartet bestens.“ Zu dem Zeitpunkt freuten sie sich noch: „Das Wetter spielt hervorragend mit.“

„Dieses Event kommt ganz Ahlen zugute“, war sich der Chef der Bürgerstiftung, Franz Tripp, sicher. Jedes Jahr treffen sich die Spitzen des „ACC“ beim „Gourmet-Markt“. Peter Gebhardt lobte: „Das Essen war lecker.“ Er vermisste allerdings das „Chagall“. Und Rolf Grinsch meinte: „Ich finde es richtig prima – jedes Jahr aufs neue.“ Und er fügte dazu: „Man trifft nette Leute.“

„Die leckeren Speisen sind schon vielfältig. Es ist fast für jeden Geschmack das Richtige dabei. Der Gourmet-Markt hat einen eigenen Charakter. Etwas anders als Schützenfeste oder der Pöttkes- und Töttkenmarkt“, so Grinsch. „Eine tolle Sache“, befand Gloria Heinrich.

Am Freitagabend ließen sich die echten Fans durch das Gewitter nicht schrecken. Sie drängte in die Stände, Zelte und unter die Schirme. Dort wurden im Zweifelsfall die Tischdecken über die Knie gezogen und Wein „gebunkert“. So hielten es einige noch lange aus.

Zum „Entenrennen“ am Samstagnachmittag bevölkerte sich die Schlemmermeile und Kaffee sowie Kuchen waren gefragt. Am Sonntag war mit dem offiziellen Schluss um 21 Uhr noch kein Ende – auch wenn etliche Speisen längst ausverkauft waren.