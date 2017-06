Lucas Cranach und sein Freund Martin Luther: So wie hier in Chemnitz können auch die Ahlener Kinder in die Rollen schlüpfen und die Geschichte der Reformation erzählen. Foto: Uwe Möckel

Im Lutherjahr liegt es auf der Hand: Der Evangelische Kirchenkreis lädt Kinder zum Mitmachen beim Musical „Mönsch Martin!“ ein. Am 8. Juli wird es aufgeführt.

„Lieber Freund Lucas – du musst mir was drucken!“ Und Lucas Cranach druckt dem Martin Luther die 95 Thesen. Das ist nicht der Anfang, aber ab hier kommt Schwung in die Geschichte. Auch beim Musicaltag für Kinder, den der Evangelische Kirchenkreis Hamm am Samstag, 8. Juli, nach Ahlen bringt.

Alle wissen, wie die Sache mit den 95 Thesen ausgeht. Aber noch nicht, wie sie an diesem Tag erzählt wird: mit Ablass-Blues und Thesen-Rap, Bibelübersetzersamba und gregorianischem Gesang. Lieder mit Ohrwurmpotenzial und Texte, die den Mönch Martin als Mensch zeigen sowie eine Choreographie, die in die Beine geht. All das sind die Zutaten, die das Musical „Mönsch Martin!“ zu kurzweiligen 45 Minuten werden lassen.

„Mönsch Martin!“? Schon wieder eine neue Blüte der Rechtschreibreform? Ganz und gar nicht. Da steckt unter der Kutte der „Bruder Martin“. Einer, der mit seinen Stärken und Schwächen doch ganz menschlich ist. Und was liegt der sächsischen Zunge des Autorenteams um die Kantoren Ulrich Meier, Enrico Langer und Matthias Grummet näher, als die beiden ähnlich klingenden Worte zu dem Ausruf „Mönsch!“ zu verschmelzen?

Mehr als 50 Kinder werden sich in diesem Projekt, das von der Evangelischen Singschule an der Pauluskirche Hamm initiiert und unter Kooperation mit weiteren Kinderchören durchgeführt wird, Szenen erarbeiten, Lieder einstudieren und Tanzschritte üben.

Der mittlerweile dritte Kindermusicaltag im Evangelischen Kirchenkreis Hamm widmet sich im 500. Gedenkjahr der Reformation besonders der Geschichte Luthers. Diese wird schauspielerisch umgesetzt und parallel dazu hat sich eine Band die fetzige Musik erarbeitet. Der Musicaltag findet statt am Samstag, 8. Juli, von 10 bis 18 Uhr in der Christuskirche an der Gemmericher Straße. Die Leitung hat ein ganzes Team mit Kantorin Larissa Neufeld und Kreiskantor Heiko Ittig.

Der Tagesablauf: bis 9.45 Uhr Ankunft in der Christuskirche, 10 bis 12 Uhr Kennenlernen und Proben, 12.30 Uhr Mittagessen, Pause und Spiele, 14 bis 15 Uhr Probe, 15 Uhr Kaffee, Saft und Kuchen, 15.30 Uhr Generalprobe, 17 bis 18 Uhr großes Musicalkonzert.

Pro Kind ist ein Kostenbeitrag von zehn Euro zu entrichten. Für Kinder, die bereits in Kinderchören mitwirken, gelten Sonderbedingungen, über die Kreiskantor Heiko Ittig Aukunft gibt. Inbegriffen sind die Noten und eine CD zum Üben, die vorher an alle verschickt wird, sowie Mittagessen, Kaffee, Saft und Kuchen. Nach der Anmeldung wird eine Rechnung verschickt. Damit alle Kinder rechtzeitig die Noten und die CD bekommen können, gilt als Anmeldeschluss der 1, Juli.

Anmeldung und Infos beim Evangelischen Kirchenkreis Hamm, Kreiskantor Heiko Ittig, Telefon 0 23 81 / 9 73 53 31, E-Mail: info@kirchenmusik-hamm.de.