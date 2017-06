Musik leiser drehen? Nichts da. Ein renitenter Ruhestörer legte sich am Kastanienweg mit der Polizei an.

Einen unbelehrbaren Ruhestörer nahm die Polizei am Sonntag gegen 20.20 Uhr auf dem Kastanienweg in Gewahrsam. Die Einsatzkräfte wurden zum wiederholten Mal zum Einsatzort gerufen, weil ein 30-Jähriger ununterbrochen überlaute Musik abspielen würde.

Der Angetroffene ließ sich auch diesmal nicht belehren und weigerte sich, die Musik leise zu stellen. Als die Beamten die Musikanlage sicherstellen wollten, stellte sich der 30-Jährige ihnen in den Weg, schrie sie an und schubste einen Beamten zur Seite.

Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte den Mann in Gewahrsam und brachten ihn in das Zentralgewahrsam zur Polizeiwache Ahlen. Hier ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und leiteten gegen den Ahlener ein Strafverfahren ein.