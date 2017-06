Auf der Hammer Straße überprüften Beamte am Samstag gegen 18.50 Uhr einen 54-jährigen Ahlener. Ein Alkoholtest ergab 1,92 Promille. Die Einsatzkräfte brachten den Mann zur Wache und ordneten eine Blutentnahme an. Den Führerschein konnten sie nicht sicherstellen, da der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wie die Pressestelle am Dienstag mitteilte.

Um 19.25 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung auf dem Kastanienweg einen 28-jährigen Fahrradfahrer. Ein Alkoholtest ergab 1,88 Promille. Der Mann störte und beleidigte die Einsatzkräfte zudem bei der Überprüfung einer anderen Person. Die Beamten brachten den Störer zur Wache und ordneten eine Blutentnahme an. Danach lieferten sie den Ahlener ins Gewahrsam ein.

Ohne Fahrerlaubnis, aber unter Drogen war ein 16-jähriger Ahlener mit seinem Kleinkraftrad am Samstag gegen 17.15 Uhr auf der Von-Guericke-Straße unterwegs. Die Beamten brachten ihn zur Wache und baten zur Blutprobe.