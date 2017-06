Das Vokalensemble Ahlen führte mit dem Kammerorchester St. Bartholomäus in der gut besetzten Kirche den Kantatengottesdienst Nr. 48 von Johann Sebastian Bach auf. Foto: Ralf Steinhorst

Ahlen -

Überlänge hatte die Juni-Ausgabe der „Marktmusik in St. Bartholomäus“ am vergangenen Samstag. Mit der Bartholomäuskirche, dem „Barthelhof“ und dem Café Stubs gab es dieses Mal sogar drei Orte, an denen der Komponist Johann Sebastian Bach im Mittelpunkt stand.